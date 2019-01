Segesta Jet, 12 anni dopo la tragedia. Piazzale della Marittima dedicato ai 4 marinai. VIDEO

MESSINA - Familiari, amici e colleghi in religioso silenzio a guardare il mare. Proprio nel punto della collisione del tragico 15 gennaio del 2007, quando il Segesta fu speronato e a perdere la vita furono 4 marinai. Sebastiano Mafodda, Marcello Sposato, Domenico Zona e Palmiro Lauro: per loro oggi è stata lanciata una corona di fiori in mare. E a loro, in occasione del dodicesimo anniversario della tragedia, è stato dedicato il piazzale davanti alla Stazione Marittima.

Silvia De Domenico