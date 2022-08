Temporale alle Eolie. Danni a Stromboli e allagamenti a Lipari - Tempostretto

Al lavoro Protezione Civile e vigili del fuoco

STROMBOLI (Isole Eolie) – Danni a Stromboli e allagamenti a Lipari causati dalle piogge incessanti registrate nel corso della nottata e che hanno interessato tutto l’arcipelago eoliano. I problemi maggiori si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell’isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l’acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone.

Il dirigente generale della Protezione Civile Sicilia, Salvo Cocina, già dalle prime ore dell’alba segue, attraverso la Sala Operativa, l’evolversi dell’evento, informando costantemente il presidente della Regione Nello Musumeci ed il dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Tutto il sistema di protezione civile si è attivato. Presenti sui luoghi i Carabinieri della locale stazione; il funzionario della Protezione Civile; il Comune di Lipari ha attivato i bobcat per la rimozione del fango e le Squadre dei vigili del fuoco di Lipari e Vulcano stanno raggiungendo l’isola per intervenire sui luoghi interessati dall’evento meteo avverso, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Nel contempo a Messina è in atto da stamattina un forte temporale.

Notizia in aggiornamento

08:24 – I sistemi di Early Warning sia del parossismo che per lo tsunami, sono perfettamente funzionanti.

09:24 – L’Organizzazione di Volontariato Are Lipari è già presente e operativa sull’isola con 7 volontari.

09:25 – Il coordinamento degli interventi di ripristino viabilità a cura dottor Nico Russo, PC Comune di Lipari.

09:37 Il materiale alluvionale consiste in suolo vegetale e materiale detritico eterogeneo che ha invaso la viabilità ed i giardini pertinenziali impedendo, in alcuni casi, l’accesso alle abitazioni.

Si sta valutando l’invio a Stromboli di ulteriori volontari provenienti dalla costa tirrenica, con imbarco a Milazzo. Previsto l’eventuale invio di ulteriori piccoli mezzi per movimento terra.

09:43 – Sopralluoghi congiunti Carabinieri – Protezione Civile per mettere in sicurezza abitanti e turisti.

09 :44 – Vigili del Fuoco già al lavoro per sgomberare le strade assieme agli abitanti e agli stessi turisti che si trovano al momento sull’isola.

09:45 – Il versante de Ginostra non è stato interessata fenomeni alluvionali. La conferma anche da Gianluca Giuffré, giornalista abitante della frazione.

10:05. La telefonia mobile sull´isola è funzionante. La conferma dei tecnici della TIM che effettueranno un monitoraggio costante del funzionamento degli impianti.