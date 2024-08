Un concerto speciale per Federica. Dargen D’Amico a sorpresa per i suoi 16 anni VIDEO

La sua rara malattia genetica non le avrebbe mai permesso di andare a vedere il cantante dal vivo. Così i genitori l'hanno invitato a casa

MESSINA – Un pomeriggio unico per la dolce Federica (vedi qui la sua storia). La ragazza di Rocca di Caprileone compie 16 anni ed è affetta da una rarissima malattia genetica. La Smard 1 ogni giorno porta via un pezzetto di lei, ma non il suo sorriso e la voglia di vivere. E di cantare in questo caso. Proprio il giorno prima del suo compleanno, infatti, nel piccolo comune in cui la famiglia vive, si sarebbe esibito in piazza Dargen D’Amico. I genitori di Federica, Laura Portale e Davide Calà, hanno provato quindi a regalarle un concerto personalizzato nello stesso pomeriggio. E grazie all’aiuto della sindaca Bernadette Grasso ci sono riusciti.

Il grande cuore di Jacopo, in arte Dargen D’Amico

L’artista e il suo manager sono stati felici di regalare questa grande emozione a Federica. Le hanno fatto una sorpresa proprio il giorno prima del suo compleanno. Hanno cantato insieme “Dove si balla” e “Onda alta”. “Jacopo ha mostrato un grande cuore e ci teniamo davvero a ringraziarlo per la disponibilità”, racconta mamma Laura. “Federica è un’adolescente e come tutte le sue coetanee ha delle passioni ed è fan di alcuni cantanti, fra i quali Dargen D’Amico. Non sarebbe mai potuta andare al suo concerto in piazza perché si trova immobilizzata a letto da quasi tutta la vita”, conclude.

Superare i limiti anche se si è immobilizzati a letto

Vederla ballare con gli occhi e cantare ad un concerto, anche se dal suo letto, è stata una grande emozione anche per tutta la famiglia. Una festa inaspettata e per la quale sono profondamente riconoscenti all’artista e all’Amministrazione comunale che ha permesso che si realizzasse questo sogno. Ancora una volta Federica ha superato le barriere e ogni suo limite.