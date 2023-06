"Vico Pennisi tra discarica, fogna e buche: il Comune intervenga" VIDEO - Tempostretto

L'appello del consigliere della I Municipalità Mario Crottogini: "Si tratta di una via fondamentale per i villaggi di Zafferia e Tremestieri"

MESSINA . Tempostretto torna a Vico Pennisi, a Larderia. Nel febbraio 2023 abbiamo raccontato che il torrente è stato ripulito. Ma ora, segnala il consigliere della I Municipalità Mario Crottogini, “la strada è di nuovo abbandonata. Fino a quando serviva da bretella di collegamento era tenuta in ordine, con tanto di foto trappola. Ora c’è di nuovo la discarica”.

“Fogna, discarica e buche sono da sistemare qui. Si tratta di una via fondamentale per i villaggi di Larderia e Tremestieri. E oggi non c’è più nemmeno la luce”, spiega il consigliere.

Articoli correlati