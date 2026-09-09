Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Lunedì 7 settembre 2026 https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

TRIBUNALE DI MESSINA

RGF 2/2013. In Monforte San Giorgio (ME), Contrada Case Vecchie – Lotto UNICO: Terreno della superficie catastale di complessivi mq 8.383. PREZZO BASE Euro 190.000,00. Offerta minima Euro 142.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 05/11/2026 ore 16:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Dott. Cassi Fabio 3388055996, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RG 3432/2016. In Messina (ME), Vill. Camaro, Via Catara Letteri 4 – Lotto UNICO: Appartamento a P. 3, int. 3, composto da ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, due vani, due w.c. e ripostiglio, oltre ampio balcone, della sup. commerciale di mq. 140,89 circa. PREZZO BASE Euro 102.576,64. Offerta minima Euro 76.932,48. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2026 ore 09:45 presso studio del notaio delegato in Via della Munizione 3, Messina. G.I. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 43/2022. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore P. Pitrone – Lotto 1: Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà. Fabbricato in assenza di titolo edilizio. PREZZO BASE Euro 15.600,00. Offerta minima Euro 11.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 2: Appartamento primo piano superficie commerciale 128 mq per la quota di 1/1 piena proprietà più terrazzo praticabile al piano primo della superficie commerciale di 100 mq. PREZZO BASE Euro 32.150,00. Offerta minima Euro 24.112,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 3: Appartamento primo piano sup comm 94 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà (Vigneto). N. 5 Depositi per la quota di 1/1 piena proprietà. PREZZO BASE Euro 28.400,00. Offerta minima Euro 21.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2026 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Alfredo Cappellini n. 8. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 51/2025. In Malvagna (ME), Via Firriato 31 – Lotto UNICO: Piena proprieta’ di unità immobiliare composta da tre piani fuori terra, ciascuno della superficie di 33mq oltre balconi, e un piano sottostrada di mq 39. Il piano sottostrada è costituito da una stanza d’ingresso, da un disimpegno, da un bagno e da una lavanderia posta nel sottoscala; il piano terra è composto da una cucina-soggiorno; il piano primo è composto da un disimpegno, da un bagno e da una stanza da letto; il piano secondo risulta composto da un disimpegno, e da due camere da letto. PREZZO BASE Euro 29.408,00. Offerta minima Euro 22.056,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 01/12/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bisignano Michela 3452181917, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 65/2025. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Francesco Crispi 434 – Lotto 1: Appartamento della sup. comm. di circa 153,00 mq. Trattasi di una porzione di appartamento situato al piano terra di un fabbricato autonomo a tre elevazioni f.t., L’immobile è dotato di una piccola corte interna su cui insistono delle scale che conducono ai piani superiori di proprietà di terzi. L’immobile si trova in scarse condizioni di manutenzione e conservazione, da ristrutturare nei servizi e negli impianti, con infissi obsoleti ida sostituire e diffusi fenomeni di umidità. PREZZO BASE Euro 125.550,00. Offerta minima Euro 94.162,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Trento 22 – Lotto 2: Box auto della superficie di mq. 15,00. situato al piano terra, Il locale si trova allo stato totalmente rustico: privo di intonaco (con mattoni a vista), privo di pavimentazione, con le tubazioni degli scarichi completamente a vista. PREZZO BASE Euro 6.480,00. Offerta minima Euro 4.860,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/11/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. SAIJA PIETRO 3388413360, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 127/2020. In Messina (ME), Via Palermo 245 – Lotto UNICO: negozio (panificio) della superficie commerciale di 95,00 mq, così composto: due vani, uno più piccolo di circa 30 mq destinato alla vendita al dettaglio e in piccola parte alla consumazione in loco dei prodotti, uno più grande di circa 50 mq destinato alla preparazione ed alla cottura dei prodotti, da un piccolo wc con anti/wc, infine è presente una chiostrina (chiusa a vetri in copertura) utilizzata come passaggio di collegamento tra il laboratorio e il locale w.c. PREZZO BASE Euro 60.500,00. Offerta minima Euro 45.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 18/11/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 200/2023. In Messina (ME), Via del Santo 234 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di 1000/1000 posta al piano primo e con corte esclusiva posta al piano terra, facente parte di un edificio composto da tre elevazioni fuori terra e copertura a terrazzo, vano scala. L’unità immobiliare è composta da un ingresso/soggiorno, un wc di superficie con annesso un ripostiglio, n. 2 vani di superficie, n. 2 balconi di cui, uno, risulta chiuso con struttura amovibile ed al suo interno è posta la cucina. PREZZO BASE Euro 36.787,50. Offerta minima Euro 27.590,63. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 17/11/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 256/2024. In Messina (ME), Via Comunale Camaro 120 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un laboratorio artigianale della superficie commerciale di 60,00 mq. L’immobile si trova al piano terra di un fabbricato di antica costruzione, a due elevazioni fuori terra. L’accesso all’immobile avviene direttamente dal piano strada. PREZZO BASE Euro 48.940,52. Offerta minima Euro 36.705,39. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/11/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cavaliere Filippo 0902925911, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 294/2012. In Messina (ME), Via Strada Comunale Tremonti – Lotto UNICO: Appartamento posto al terra, costituito da due parti tra loro comunicanti e non autonome anche relativamente agli impianti:- la prima della superficie complessiva lorda di mq. 72, composta da due vani, un disimpegno, un antibagno ed un bagno, con accesso sia dalla Strada Comunale Tremonti sia dall’ingresso condominiale nel corpo scala. – la seconda con accesso dalla strada comunale Tremonti, composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, un w.c. ed una camera da letto per una superficie complessiva lorda di mq. 55 circa, con diritto alle parti condominiali pro quota spettanti compresa la terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 26.237,25. Offerta minima Euro 19.677,94. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 26/11/2026 ore 09:30 presso studio del notaio delegato sito in Messina, Via Ghibellina n. 143. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

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L.G. N. 21/2025

TRIBUNALE DI MESSINA

INVITO AD OFFRIRE – INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA

Su ordine del Giudice Delegato del Tribunale di Messina, si sollecitano offerte per l’acquisto del seguente bene mobile:

– autocarro FIAT DUCATO targato BP408JC – chilometraggio non rilevato

Prezzo base: Euro 300,00 I.V.A. inclusa

Le offerte dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 21 settembre 2026 a mezzo allegato di posta elettronica certificata all’indirizzo pec della procedura: lg21.2025messina@ pecliquidazionigiudiziali.it

In caso di più offerte si procederà a gara tra gli offerenti ponendo a base l’offerta più elevata e rilancio minimo di Euro 100,00. La data e le modalità previste per la gara saranno comunicate agli offerenti all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta.