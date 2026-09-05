 Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO

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Redazionale

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO

sabato 05 Settembre 2026 - 06:30

Redazionale. Visita lo showroom in via G. Franza 18 o contattaci al numero 090692930

REDAZIONALE – Benvenuti da Team Motors! Da oggi nel nostro showroom in via Franza 18 vi aspetta un’area dedicata all’usato: un’ampia scelta di auto di tutte le marche, oltre a vetture aziendali e a chilometro zero Nissan e Volvo. Tutte selezionate con cura, per offrirvi sicurezza, qualità e comfort. In più, finanziamenti personalizzati su misura per voi.

Passate a trovarci: insieme troviamo l’auto giusta per le vostre esigenze!”

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