Messina. “Al Cep si pulisce e già di pomeriggio ritorna la discarica”

Servono controlli più serrati da parte dell'amministrazione comunale, altrimenti gli incivili la faranno sempre franca

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la situazione che si presenta tutti i giorni al Cep in via Bisignano.

La domenica mattina puliscono e di pomeriggio torna di nuovo una discarica, con persone che addirittura vengono con furgoni e macchine per buttare qualsiasi cosa. Chiedo da cittadina che effettua la raccolta differenziata più controlli e provvedimenti.

Grazie”.