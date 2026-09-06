 Messina. "Al Cep si pulisce e già di pomeriggio ritorna la discarica"

Messina. “Al Cep si pulisce e già di pomeriggio ritorna la discarica”

Segnalazione WhatsApp

Messina. “Al Cep si pulisce e già di pomeriggio ritorna la discarica”

domenica 06 Settembre 2026 - 11:10

Servono controlli più serrati da parte dell'amministrazione comunale, altrimenti gli incivili la faranno sempre franca

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la situazione che si presenta tutti i giorni al Cep in via Bisignano.
La domenica mattina puliscono e di pomeriggio torna di nuovo una discarica, con persone che addirittura vengono con furgoni e macchine per buttare qualsiasi cosa. Chiedo da cittadina che effettua la raccolta differenziata più controlli e provvedimenti.
Grazie”.

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