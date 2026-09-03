Messina. Vivere a Valle degli Angeli tra rifiuti e scarsa sicurezza

L'appello di una residente: "Disporre una bonifica straordinaria e garantire una maggiore presenza di forze dell'ordine"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo per segnalare con forte preoccupazione, una situazione di grave degrado presso Valle degli Angeli in piazzetta, dove risiedo e parcheggio quotidianamente.

Come si può vedere dalle foto che allego, lungo la strada si è formata una vera e propria discarica abusiva con rifiuti ingombranti, calcinacci e materiale tossico (secchi di pittura, plastiche, passeggini). Questo crea un serio problema igienico-sanitario e un concreto pericolo di incendi.

Inoltre ci sono molte auto abbandonate e spesso vandalizzate.

A questo si aggiunge un forte disagio legato alla sicurezza: la sera l’area è poco controllata ed è spesso frequentata da persone poco raccomandabili. Come donna, dover scendere dall’auto ed uscire da sola in queste condizioni mi crea disagio.

Ciò che occorre?