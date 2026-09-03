 Messina. Vivere a Valle degli Angeli tra rifiuti e scarsa sicurezza

Messina. Vivere a Valle degli Angeli tra rifiuti e scarsa sicurezza

Segnalazione WhatsApp

Messina. Vivere a Valle degli Angeli tra rifiuti e scarsa sicurezza

giovedì 03 Settembre 2026 - 09:30

L'appello di una residente: "Disporre una bonifica straordinaria e garantire una maggiore presenza di forze dell'ordine"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo per segnalare con forte preoccupazione, una situazione di grave degrado presso Valle degli Angeli in piazzetta, dove risiedo e parcheggio quotidianamente.

Come si può vedere dalle foto che allego, lungo la strada si è formata una vera e propria discarica abusiva con rifiuti ingombranti, calcinacci e materiale tossico (secchi di pittura, plastiche, passeggini). Questo crea un serio problema igienico-sanitario e un concreto pericolo di incendi.

Inoltre ci sono molte auto abbandonate e spesso vandalizzate.

A questo si aggiunge un forte disagio legato alla sicurezza: la sera l’area è poco controllata ed è spesso frequentata da persone poco raccomandabili. Come donna, dover scendere dall’auto ed uscire da sola in queste condizioni mi crea disagio.

Ciò che occorre?

  1. Disporre una bonifica straordinaria e urgente dell’area rifiuti;
  2. Sollecitare un maggior passaggio delle forze dell’ordine e della Polizia Locale nelle ore serali. Vi ringrazio per l attenzione

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tosa le pecore e munge le mucche: la 25enne Morena Zaiti guida il caseificio di famiglia a Saponara VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Un luogo del cuore per Messina: la Real Cittadella nella competizione Fai 2026 
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED