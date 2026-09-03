Messina. Vivere a Valle degli Angeli tra rifiuti e scarsa sicurezza

L'appello di una residente: "Disporre una bonifica straordinaria e garantire una maggiore presenza di forze dell'ordine"
Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo per segnalare con forte preoccupazione, una situazione di grave degrado presso Valle degli Angeli in piazzetta, dove risiedo e parcheggio quotidianamente.
Come si può vedere dalle foto che allego, lungo la strada si è formata una vera e propria discarica abusiva con rifiuti ingombranti, calcinacci e materiale tossico (secchi di pittura, plastiche, passeggini). Questo crea un serio problema igienico-sanitario e un concreto pericolo di incendi.
Inoltre ci sono molte auto abbandonate e spesso vandalizzate.
A questo si aggiunge un forte disagio legato alla sicurezza: la sera l’area è poco controllata ed è spesso frequentata da persone poco raccomandabili. Come donna, dover scendere dall’auto ed uscire da sola in queste condizioni mi crea disagio.
Ciò che occorre?
- Disporre una bonifica straordinaria e urgente dell’area rifiuti;
- Sollecitare un maggior passaggio delle forze dell’ordine e della Polizia Locale nelle ore serali. Vi ringrazio per l attenzione