 Camaro. "Troppi mastelli, nessun controllo, discarica assicurata"

Camaro. “Troppi mastelli, nessun controllo, discarica assicurata”

Segnalazione WhatsApp

Camaro. “Troppi mastelli, nessun controllo, discarica assicurata”

sabato 05 Settembre 2026 - 16:35

"Collocati per consentire il conferimento dei rifiuti dei vari lotti della zona, favoriscono comportamenti incivili", segnala un cittadino

MESSINA — Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Con la presente si intende segnalare una situazione di grave degrado igienico-sanitario e ambientale legata alla gestione della raccolta differenziata. Ci troviamo nella zona di Camaro Inferiore, precisamente San Luigi, tra la via Saverio Parisi e la via Guglielmo Saija. In un unico punto sono stati raggruppati circa 30/40 mastelli, destinati al fabbisogno di smaltimento di tutti i lotti della zona, creando di fatto un’area comune di conferimento che favorisce l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.La situazione ha determinato la formazione di una vera e propria discarica a cielo aperto. Oltre ai normali rifiuti domestici, vengono abbandonati materiali di ogni genere, sacchi contenenti rifiuti non differenziati, cartoni, oggetti ingombranti e altri materiali, spesso anche al di fuori dei mastelli”.

“Il raggruppamento di un numero così elevato di mastelli in un unico luogo, senza un adeguato controllo e senza un’organizzazione efficace del conferimento, favorisce inevitabilmente comportamenti incivili e l’abbandono di rifiuti da parte di soggetti che non rispettano le regole della raccolta differenziata. La situazione, oltre a compromettere il decoro urbano, comporta possibili problemi igienico-sanitari, cattivi odori, presenza di insetti e animali e un evidente deterioramento dell’ambiente circostante”.

Mastelli con discarica
1000033848
1000033844
1000033850
1000033849

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Taormina, +3.7 % di presenze turistiche nei primi 7 mesi del 2026
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED