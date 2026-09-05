Camaro. “Troppi mastelli, nessun controllo, discarica assicurata”

"Collocati per consentire il conferimento dei rifiuti dei vari lotti della zona, favoriscono comportamenti incivili", segnala un cittadino

MESSINA — Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Con la presente si intende segnalare una situazione di grave degrado igienico-sanitario e ambientale legata alla gestione della raccolta differenziata. Ci troviamo nella zona di Camaro Inferiore, precisamente San Luigi, tra la via Saverio Parisi e la via Guglielmo Saija. In un unico punto sono stati raggruppati circa 30/40 mastelli, destinati al fabbisogno di smaltimento di tutti i lotti della zona, creando di fatto un’area comune di conferimento che favorisce l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.La situazione ha determinato la formazione di una vera e propria discarica a cielo aperto. Oltre ai normali rifiuti domestici, vengono abbandonati materiali di ogni genere, sacchi contenenti rifiuti non differenziati, cartoni, oggetti ingombranti e altri materiali, spesso anche al di fuori dei mastelli”.

“Il raggruppamento di un numero così elevato di mastelli in un unico luogo, senza un adeguato controllo e senza un’organizzazione efficace del conferimento, favorisce inevitabilmente comportamenti incivili e l’abbandono di rifiuti da parte di soggetti che non rispettano le regole della raccolta differenziata. La situazione, oltre a compromettere il decoro urbano, comporta possibili problemi igienico-sanitari, cattivi odori, presenza di insetti e animali e un evidente deterioramento dell’ambiente circostante”.