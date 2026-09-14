 Il Messina Volley accoglie Orazio Lentini tra i suoi dirigenti

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Simone Milioti

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lunedì 14 Settembre 2026 - 09:31

“Ringrazio la società per questa importante oppurtunità – dichiara il neo dirigente – e sono pronto per questa nuova sfida"

MESSINA – Il Messina Volley consolida ulteriormente il settore dirigenziale con l’ingresso di Orazio Lentini. Il nuovo dirigente giallo-blu è un apprezzato imprenditore messinese nel settore siderurgico, da sempre vicino allo sport ed in particolar modo alla grande famiglia del presidente Mario Rizzo. In attesa dell’inizio della nuova stagione, che vedrà impegnato il sodalizio peloritano nel campionato nazionale di Serie B2, Lentini si aggiunge ufficialmente ai nuovi dirigenti Fabrizio Rigano e Fabio Vinci.

“Ringrazio la società per questa importante oppurtunità – dichiara il neo dirigente – e sono pronto per questa nuova sfida, sicuro che insieme otterremo importanti traguardi. Mi sono avvicinato in punta di piedi al Messina Volley e subito mi sono trovato in un gruppo il cui concetto è quello della famiglia. Dunque il passaggio da tifoso a dirigente è stato naturale”.

“Siamo felicissimi di questo nuovo ingresso nella dirigenza – commenta il direttore generale Pietro Fazio –. Da tanti anni Orazio ci segue ed è sempre stato pronto ad aiutarci e da oggi sarà più vicino alla squadra. Il nostro gruppo dirigente è sempre stato formato da persone che hanno sposato la nostra visione e mentalità e sono sicuro che con, i nuovi inserimenti di questa stagione, il nostro sodalizio saprà, ancor di più, consolidarsi e crescere per raggiungere i nostri obiettivi di breve e medio termine”.  

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