 Rione Taormina, area da sbaraccare trasformata in enorme discarica

Rione Taormina, area da sbaraccare trasformata in enorme discarica

Segnalazione WhatsApp

Rione Taormina, area da sbaraccare trasformata in enorme discarica

mercoledì 09 Settembre 2026 - 20:00

La segnalazione di un cittadino nelle zone del risanamento a Messina

MESSINA – Le immagini inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275 denunciano una situazione allucinante in un’area da sbaraccare del Rione Taormina. Un’enorme quantità di rifiuti e vecchie suppellettili è stata accatastata da incivili. Questa condizione perdura da qualche giorno ma ancora, secondo il lettore che ha inviato la segnalazione, non è stato effettuato alcun intervento di risanamento.

Purtroppo questo tipo di problematica, in dimensioni più o meno gravi, si osserva in diverse zone della città, come evidenziato da esponenti del centrodestra. Speriamo che la nuova governance di Messina Servizi, guidata dall’avvocato Vincenzo Ciraolo, dimostri al più presto di essere consapevole della criticità e riesca ad affrontarla con soluzioni efficaci e strutturali.

Discarica Rione Taormina
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