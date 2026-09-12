 Via Cesare Battisti. Quel tombino pericoloso per i pedoni

Via Cesare Battisti. Quel tombino pericoloso per i pedoni

Redazione

Via Cesare Battisti. Quel tombino pericoloso per i pedoni

sabato 12 Settembre 2026 - 10:00

La segnalazione di un nostro lettore

Una situazione di potenziale grave pericolo presente sul marciapiede di via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via della Zecca e via Cicerone. La segnala un nostro lettore.

Sul marciapiede, in una zona normalmente destinata al passaggio dei pedoni, è presente un chiusino/tombino o una struttura di copertura di un pozzetto, realizzata in ferro e cemento, che risulta ormai fortemente deteriorata e sta cedendo. Come si può vedere dalla fotografia allegata, sono presenti ampie aperture che lasciano intravedere il vuoto sottostante, proprio sulla superficie normalmente calpestabile.

La situazione è resa ancora più preoccupante dal fatto che il ferro visibile sul lato del muro risulta già lesionato e deformato e appare sul punto di distaccarsi e cadere, aumentando ulteriormente il rischio per chi transita nella zona.

Una persona che dovesse passare sopra il punto danneggiato, soprattutto senza rendersene conto, potrebbe mettere un piede nelle aperture e precipitare all’interno, con conseguenze potenzialmente molto gravi. Anche il possibile distacco della parte metallica lesionata rappresenta un ulteriore elemento di pericolo.

Non si tratta quindi soltanto di un problema di manutenzione o di decoro urbano, ma di una situazione che potrebbe concretamente mettere a rischio l’incolumità dei pedoni.

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