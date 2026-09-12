 "Notti insonni tra Cristo Re e Montalto, residenti ostaggio degli stereo a tutto volume" VIDEO

“Notti insonni tra Cristo Re e Montalto, residenti ostaggio degli stereo a tutto volume” VIDEO

Segnalazione WhatsApp

“Notti insonni tra Cristo Re e Montalto, residenti ostaggio degli stereo a tutto volume” VIDEO

sabato 12 Settembre 2026 - 17:50

La protesta di un cittadino messinese. "Le ripetute segnalazioni non sono servite a nulla. Automobilisti disturbano fino al mattino"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Inutili sono le ripetute segnalazioni dei cittadini a forze di sicurezza e polizia municipale per il disturbo della quiete pubblica di macchine con stereo truccato e a volume proibitivo. Auto che circolano tutte le notti dalle 23.00 alle 3.00 del mattino, disturbando il sonno degli abitanti tra Cristo re e Montalto fino a notte fonda”.

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