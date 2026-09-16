Jsl Brolo, primo impegno della stagione in Coppa Promozione contro il Sinagra

Prenderà il via sabato 19 settembre con la sfida in trasferta contro il Sinagra, gara d’andata del turno d’apertura il campionato dei verdefluo

Prenderà il via ufficialmente sabato 19 settembre la stagione agonistica della JSL Brolo, che affronterà, in trasferta, il Sinagra, nella partita di andata del turno di apertura di Coppa Italia; il ritorno è in programma il 30 settembre sul sintetico del Comunale di Brolo. Il 27 settembre i verdefluo esordiranno, invece, nel campionato di Promozione sul campo del Cus Palermo. La regular season terminerà il 25 aprile 2027 con “giro di boa” fissato il precedente 15 dicembre, prima della pausa natalizia. Il girone B comprende altre 14 agguerrite formazioni: Aluntina, Città di Mistretta, Comprensorio del Tindari, Fada Fc, Pro Mende, Gangi, Nuova Rinascita, Orlandina, Nicosia, Pro Falcone, Rosmarino, Sicilia Fc, Sinagra e Sport Palermo.

Mister Palmeri: “Preparazione senza intoppi”

“La preparazione sta proseguendo bene, senza intoppi e le impressioni sono positive – dichiara il tecnico Marco Palmeri -. Il gruppo ha la giusta umiltà, ma altrettanta voglia di dimostrare. Stiamo lavorando su quei meccanismi che ci garantiranno un’identità chiara e netta. Ci sono stati degli interessanti test, utili per fare i conti su qualcosa di più concreto”.

Che risposte state avendo dai tanti giovani in organico? “I ragazzi si sono inseriti nel migliore dei modi, merito soprattutto dei loro compagni più grandi, che li fanno sentire a proprio agio. C’è una similare idea calcistica tra settore giovanile e squadra maggiore e questo li aiuta parecchio. Sono certo che si garantiranno un sostanzioso minutaggio e ciò rappresenterà la soddisfazione più grande per la dirigenza”.

Tre nuovi innesti nella rosa

Il club ha ufficializzato, intanto, altri tre giocatori, già pienamente inseriti nella rosa. Si tratta del difensore argentino Thiago Moreno (classe 2005), nella passata annata in forza alla Polisportiva Sant’Alessio, del suo collega di reparto Danilo Cavallaro, uno anno più grande e anche lui un ex del club jonico, e del 20enne attaccante brolese Federico Mangano, reduce dall’esperienza alla Nuova Rinascita. Nei prossimi giorni, ci sarà qualche altra novità, che completerà il mosaico della JSL.