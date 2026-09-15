MoveMe, Atm rilancerà la campagna abbonamenti: novità a breve, tanti messinesi in attesa

In quarta commissione la conferma del dg Picciolo sul rinnovo dell'iniziativa, che dovrebbe essere presentata in questi giorni

MESSINA – Tanti cittadini messinesi si sono chiesti se la nuova governance di Atm rilancerà o meno la campagna abbonamenti MoveMe. Non è un caso che la domanda nasca in questi giorni, visto che proprio un anno fa l’azienda ha rilanciato l’iniziativa, toccando quota 21mila sottoscrizioni al prezzo di 50euro l’anno. Molti cittadini sono vicini alla scadenza e aspettano di conoscere se la campagna sarà rinnovata. La risposta è sì. O meglio: nei prossimi giorni l’Atm ora guidata dalla presidente Chiara Sterrantino (il cda si insedierà pomeriggio, così come quelli delle altre aziende partecipate) dovrebbe presentare MoveMe, spiegando nuovamente obiettivi e condizioni.

MoveMe: novità a breve

La conferma è arrivata nella mattinata di oggi durante la quarta commissione consiliare presieduta da Peppe Chiarella. È stato il direttore generale di Atm Pietro Picciolo a darne notizia, ma senza ulteriori spoiler. Nella seduta di stamattina, infatti, si è parlato della Settimana della Mobilità. Ma il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha sollevato la questione, chiedendo conferma sul ritorno dell’iniziativa.

Carbone: “Tanti cittadini chiedono quando ripartirà”

Un tema che poi ha sottolineato ulteriormente in una nota: “Siamo al 15 settembre 2026, le scuole sono ripartite, migliaia di studenti e pendolari hanno ripreso a spostarsi e della campagna abbonamenti MoveMe non c’è traccia. Sono tantissimi i cittadini che in questi giorni mi stanno contattando per chiedere quando ripartirà. Per questo ho posto formalmente la questione in quarta commissione consiliare con delega alla Mobilità, chiedendo ai vertici di Atm chiarimenti sull’avvio della campagna”.

“Lo scorso anno, in queste stesse ore – ha spiegato -, Comune e Atm avevano già annunciato la ripartenza dell’abbonamento a 50 euro per un anno intero su tutte le linee. Un’iniziativa che ha funzionato proprio grazie al suo prezzo simbolico ed esiguo, che ha permesso di raggiungere numeri importantissimi, oltre 20mila abbonamenti. Auspico e chiedo che l’importo resti esiguo, confermando i 50 euro e che la campagna parta a stretto giro. I grandi numeri degli scorsi anni sono stati raggiunti proprio grazie alla cifra bassa. Alzare il prezzo significherebbe colpire una misura che funziona e penalizzare le famiglie. Il dg Picciolo ha dichiarato che la campagna dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni ma non si è sbottonato circa ulteriori dettagli”.

MoveMe: attesa per il prezzo

MoveMe è una delle iniziative più apprezzate dai cittadini. Lo confermano i numeri, visto che negli ultimi anni sono state raggiunte le 21mila sottoscrizioni dell’abbonamento. E questo nonostante il prezzo di lancio di 20 euro sia stato rivisto nel 2024, salendo a 50. Che diviso 12 mensilità equivale a poco più di 4 euro al mese. Ma ora la domanda che molti si pongono è proprio questa: sarà mantenuto il prezzo di 50 euro per l’abbonamento annuale o Atm deciderà di aumentarlo? Guardando il tariffario sul sito dell’azienda, senza la promozione, il costo “standard” dell’abbonamento annuale per tutti i mezzi è di 250 euro. Il trimestrale ordinario, invece, ne costa 90, mentre il mensile 35. L’annuale per gli studenti su tutte le linee senza limitazioni, invece, è di 80 euro.