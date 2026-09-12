L’Università di Messina ospita il 30esimo Congresso Nazionale sulla Chimica Farmaceutica

Dal 13 al 16 settembre ricercatori e aziende si confrontano nell'Ateneo peloritano sulle novità della ricerca e della scoperta dei farmaci

L’Università di Messina ospiterà, dal 13 al 16 settembre 2026, la XXX edizione del Congresso Nazionale sulla Chimica Farmaceutica. Il Congresso, promosso nell’ambito delle attività della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana, rappresenta uno dei principali momenti di incontro della comunità scientifica nazionale operante nel settore della Chimica Farmaceutica e della Scoperta dei Farmaci, favorendo il confronto tra ricercatori, giovani studiosi e rappresentanti del mondo industriale.

Il programma scientifico è ricco e articolato, con quattro letture plenarie, dieci letture magistrali, trenta comunicazioni orali, venti comunicazioni brevi e due sessioni poster, che vedrà riuniti a Messina ricercatori e studiosi provenienti da università, centri di ricerca e aziende farmaceutiche, che presenteranno i risultati delle proprie ricerche dedicate alle più recenti acquisizioni e alle prospettive innovative della ricerca nel settore.

La cerimonia inaugurale della XXX edizione del Congresso Nazionale sulla Chimica Farmaceutica si svolgerà il 13 settembre nell’Aula Magna di Ateneo; le sessioni scientifiche proseguiranno dal 14 al 16 settembre al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali.

Il comitato scientifico è presieduto dal prof. Stefano Alcaro dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il comitato organizzatore è presieduto dalla prof.ssa Maria Zappalà del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina.