Acr Messina e Nebros giocano alle 20:30, i biancoscudati tutto l’anno al “Franco Scoglio”

Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti sancisce il cambio d'orario, le parole del presidente Davis chiudono le porte al Celeste

MESSINA – La prima di campionato dell’Acr Messina 1900 in Eccellenza sarà disputata in serale. La sfida valida come seconda giornata, dopo la vittoria per 0-1 in quel di Augusta, vedrà i biancoscudati di mister Torrisi in campo alle ore 20:30 e non più 15:30 come da calendario contro la Nebros di domenica 20 settembre. Un terzo derby in quattro partite ufficiali dopo l’andata e ritorno con la Messana Riviera di Coppa. La non novità è che non è stato segnalato cambio di impianto e quindi già dal documento della Lnd Sicilia si intuiva si sarebbe rimasti al “Franco Scoglio”.

Nella serata di lunedì poi il presidente Justin Davis, in Sicilia in questi giorni che ha seguito la squadra nell’esordio del “Fontana”, ha messo una parola chiara e definitiva sull’utilizzo dello stadio. Il numero uno biancoscudato, intervenuto a Contropiede trasmissione condotta da Pietro Di Paola, ha detto chiaramente che il Messina resterà e giocherà allo stadio “Franco Scoglio” tutte le partite casalinghe della stagione. Ricordiamo però che gli allenamenti saranno al “Giovanni Celeste”.

Dopo mesi di richieste al Comune e una campagna che in parte ha spinto per il ritorno nello storico stadio cittadino quasi un dietrofront. La motivazione non svelata dovrebbe essere quella di una scelta tecnica e capiamo anche che se possa esserci un vantaggio a giocare in un campo piuttosto che in un altro in questa stagione così particolare e dove il Messina deve macinare vittorie su vittorie è giusto prenderla.