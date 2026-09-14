Calcio Balilla, il Team Mediterranea Eventi conquista due titoli italiani e altri piazzamenti a Jesolo

Nel doppio Rnu vittoria di Costantino e Smario, l'altro oro arriva da Luca Merciera nel doppio Dir in coppia con Romagnosi

Si chiude con un bilancio straordinario per i colori messinesi il weekend appena concluso al Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo, dove la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ha riunito i migliori giocatori e le principali società italiane per tre importanti appuntamenti del calendario tricolore: il Campionato Italiano Assoluto, il Campionato Italiano a Squadre e il Campionato Nazionale Doppio DIR.

In questo prestigioso contesto, il Team Calcio Balilla di Mediterranea Eventi è stato assoluto protagonista, conquistando due titoli italiani e tre podi, confermando il proprio ruolo ai vertici del movimento paralimpico nazionale e portando ancora una volta il nome di Messina sul tetto d’Italia.

Il risultato più prestigioso è arrivato nel Campionato Italiano Assoluto, categoria doppio RNU, dove la coppia siciliana formata dal messinese Daniele Costantino e da Domenico Smario ha conquistato il titolo italiano al termine di una competizione che ha visto sfidarsi a Jesolo i migliori interpreti italiani della disciplina. Una vittoria di assoluto rilievo, che consegna Mediterranea Eventi uno dei titoli più ambiti dell’intero calendario federale e celebra il talento di una coppia siciliana capace di imporsi ai massimi livelli nazionali.

Grande soddisfazione anche nel Campionato Nazionale Doppio DIR, dove Mediterranea Eventi ha conquistato due piazzamenti sul podio. A salire sul gradino più alto è stato il messinese Luca Mercieca (al suo fianco Adriano Romagnosi, atleta della ASD Paralimpica Mimí Rodolico), che ha conquistato il titolo italiano, mentre il terzo posto è andato alla coppia tutta messinese composta da Maria Cristina De Michele e Pancrazio Giacobbe. Un doppio risultato che conferma la qualità e la profondità del gruppo messinese anche nella categoria DIR.

Importante anche il terzo posto conquistato da Mediterranea Eventi nel Campionato Italiano a Squadre, risultato ottenuto grazie alle prestazioni di Francesco Vento, Daniele Costantino, Antonino Fiannacca, Domenico Smario e Christian Guizzardi. Un podio che assume un valore particolare perché premia la forza del gruppo e la capacità del team di competere ai massimi livelli anche nella prova a squadre.

A guidare e accompagnare gli atleti in questa importante trasferta è stata Francesca Aragona, Coach di Mediterranea Eventi e anche Tecnico della Nazionale Italiana FPICB femminile, ulteriore testimonianza della qualità del percorso tecnico intrapreso dalla società messinese.

Convocazioni in Nazionale per gli atleti della Mediterranea Eventi

Il weekend di Jesolo porta inoltre un’altra importantissima notizia per il team e per la città di Messina: Daniele Costantino e Antonino Fiannacca sono stati ufficialmente convocati nella Nazionale Italiana che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali Paralimpici, in programma nel mese di ottobre in Germania. Per Fiannacca si tratta di un’ulteriore conferma del prestigioso percorso intrapreso con la FPICB, dopo la recente nomina ad Ambasciatore della Nazionale Italiana di Calcio Balilla Paralimpico.

Jesolo conferma così la crescita di un progetto sportivo che sta portando Messina sempre più stabilmente ai vertici del calcio balilla paralimpico italiano, con gli atleti di Mediterranea Eventi capaci di conquistare i podi più prestigiosi nelle principali competizioni federali tricolori.

Un percorso che il team messinese porta avanti anche grazie al prezioso sostegno dei partner che hanno scelto di affiancare il progetto Mediterranea Calcio Balilla e di condividere i suoi valori di sport, inclusione e partecipazione: AISM Sicilia, Officina Puglisi di Messina, Triptop, Decathlon e Lustru I Luna Lipari. A loro va il ringraziamento della squadra per il preziosissimo supporto, che consente agli atleti di affrontare le competizioni nazionali e internazionali continuando a portare in alto i colori di Mediterranea Eventi e il nome di Messina.