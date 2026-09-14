Basket School Messina si aggiudica il Memorial Sottile superando in finale la Svincolati Milazzo

Per gli scolari peloritani successi nelle pre season contro le altre messinesi Barcellona e Milazzo. Coach Sidoti: "Ho avuto buone indicazioni"

MILAZZO – Seppur in un quadrangolare amichevole la Basket School Messina ottiene il successo nelle prime partite del nuovo corso. I ragazzi allenati da coach Sidoti infatti nel fine settimana hanno sfidato al PalaMilone di Milazzo. Le sfidanti sono state Barcellona Basket 4.0, superata in semifinale per 80-56, mentre contestualmente la Svincolati Milazzo superava la Dierre Reggio Calabria.

Nell’atto conclusivo andato in scena domenica gli scolari hanno superato i padroni di casa per 93-76. Una sfida in cui i peloritani hanno rimontato uno svantaggio d 20-35 maturato nel primo quarto. Grande protagonista della sfida il neo capitano della Basket School Messina Leonardo Marinelli che ha portato a casa il titolo di Mvp del torneo.

“In questo momento della stagione è importante ritrovarsi – le parole di coach Sidoti – Onestamente ho avuto buone indicazioni, abbiamo visto una bella pallacanestro con ritmi alti e buone difese. Normale che in campionato sarà tutta un’altra storia, non c’erano i punti in palio e il peso specifico è diverso. Abbiamo ancora quindici giorni di tempo per lavorare su quello che non mi è piaciuto, ad esempio l’atteggiamento del primo quarto”.