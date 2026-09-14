 Basket School Messina si aggiudica il Memorial Sottile superando in finale la Svincolati Milazzo

Basket School Messina si aggiudica il Memorial Sottile superando in finale la Svincolati Milazzo

Simone Milioti

Basket School Messina si aggiudica il Memorial Sottile superando in finale la Svincolati Milazzo

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lunedì 14 Settembre 2026 - 15:00

Per gli scolari peloritani successi nelle pre season contro le altre messinesi Barcellona e Milazzo. Coach Sidoti: "Ho avuto buone indicazioni"

MILAZZO – Seppur in un quadrangolare amichevole la Basket School Messina ottiene il successo nelle prime partite del nuovo corso. I ragazzi allenati da coach Sidoti infatti nel fine settimana hanno sfidato al PalaMilone di Milazzo. Le sfidanti sono state Barcellona Basket 4.0, superata in semifinale per 80-56, mentre contestualmente la Svincolati Milazzo superava la Dierre Reggio Calabria.

Nell’atto conclusivo andato in scena domenica gli scolari hanno superato i padroni di casa per 93-76. Una sfida in cui i peloritani hanno rimontato uno svantaggio d 20-35 maturato nel primo quarto. Grande protagonista della sfida il neo capitano della Basket School Messina Leonardo Marinelli che ha portato a casa il titolo di Mvp del torneo.

“In questo momento della stagione è importante ritrovarsi – le parole di coach Sidoti – Onestamente ho avuto buone indicazioni, abbiamo visto una bella pallacanestro con ritmi alti e buone difese. Normale che in campionato sarà tutta un’altra storia, non c’erano i punti in palio e il peso specifico è diverso. Abbiamo ancora quindici giorni di tempo per lavorare su quello che non mi è piaciuto, ad esempio l’atteggiamento del primo quarto”.

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