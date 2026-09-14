Caldo a scuola, dopo Nizza anche Furci, Letojanni e S. Teresa installano condizionatori nelle aule

Ancora iniziative delle amministrazioni comunali per rendere le classi più confortevoli durante le giornate calde

Dopo Nizza di Sicilia anche altri comuni della riviera jonica si sono mossi per dotare di condizionatore le aule dei rispettivi plessi scolastici.



A Furci Siculo tutte le scuole di competenza comunale sono state climatizzare. “Per l’inizio delle lezioni – ha annunciato il sindaco Matteo Francilia – l’Amministrazione ha dotato gli istituti di competenza comunale di impianti di climatizzazione per affrontare le temperature ancora elevate”.

Situazione simile a Letojanni, dove domani riapriranno le scuole. “Durante i mesi estivi – ha spiegato il Comune in una nota – sono stati realizzati importanti interventi per rendere gli edifici scolastici sempre più confortevoli, sicuri e funzionali. Tutte le aule della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sono oggi dotate di climatizzazione, garantendo così agli alunni un ambiente più fresco e confortevole durante le giornate più calde”.

Quadro più complesso ma in divenire a S. Teresa di Riva, dove dopo un monitoraggio è emerso che servono ben 66 condizionatori. “Che vanno reperiti, installati e attivati ma che ci consentiranno di garantire ampia serenità ai nostri figli”, ha spiegato il sindaco Danilo Lo Giudice. “Capite bene – ha aggiunto – che si tratta di un’operazione imponente, avendo noi ben 6 plessi scolastici, anche dal punto di vista economico che affronteremo con fondi di bilancio comunale, perché l’impegno e l’attenzione per le scuole è sempre stato massimo. Se tutto procede bene a breve inizieremo il montaggio, pur rimanendo il tema delle forniture elettriche che in alcuni plessi andranno potenziate e che stiamo verificando”.



Lo Giudice ha ringraziato il vice sindaco Annalisa Miano “che ha seguito tutto l’iter insieme al nostro ufficio tecnico per risolvere anche questa criticità”, ha detto. Ringraziamenti anche per la minoranza che nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione sull’argomento. “Superfluo dire – ha concluso il sindaco di S. Teresa – che eravamo già al lavoro per i nostri ragazzi che hanno sempre avuto la priorità nella nostra azione amministrativa”.

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