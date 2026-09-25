 Campo di atletica Santamaria, aggiudicati lavori di efficientamento energetico

Campo di atletica Santamaria, aggiudicati lavori di efficientamento energetico

Marco Ipsale

Campo di atletica Santamaria, aggiudicati lavori di efficientamento energetico

venerdì 25 Settembre 2026 - 20:55

Dopo la firma del contratto dureranno cinque mesi

Il campo di atletica “Salvatore Santamaria”, meglio noto come ex Gil, si prepara a cambiare volto. Il Comune di Messina ha infatti completato l’iter di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva per i lavori di efficientamento energetico dell’impianto sportivo, finanziati nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027.

Ad aggiudicarsi l’intervento è stata la Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria S.r.l., con sede a Messina, che ha superato la concorrenza offrendo un ribasso del 32,3211% rispetto alla base d’asta. Grazie a questo ribasso, l’importo contrattuale per la realizzazione delle opere si attesta a quota 284.042 euro (oltre Iva), su un quadro economico complessivo originariamente stimato in 495mila euro.

I dettagli dell’intervento e i tempi di cantiere

Il progetto esecutivo, validato nei mesi scorsi, punta a modernizzare l’impianto per ridurne i consumi energetici e migliorare la fruibilità per gli atleti e le associazioni che frequentano la pista di atletica.

Una volta perfezionati gli ultimi passaggi burocratici e firmato il contratto, nei prossimi giorni, l’impresa avrà a disposizione 150 giorni naturali e consecutivi, cioè cinque mesi, per completare i cantieri. Nel provvedimento dirigenziale sono stati inoltre inseriti vincoli precisi per l’aggiudicatario, tra cui l’obbligo di riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie all’occupazione giovanile e femminile, a garanzia di una ricaduta positiva anche sul fronte sociale e occupazionale.

Il progetto

Il progetto esecutivo mira a ridurre drasticamente i consumi di energia primaria e le emissioni climalteranti della struttura, combinando sistemi tecnologici attivi e passivi:

  1. Generazione da fonti rinnovabili: installazione di un impianto fotovoltaico da 19,50 kWp con sistema di accumulo e di un impianto solare termico abbinato a scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Relamping a Led: completa sostituzione dei corpi illuminanti esistenti nei due fabbricati dell’impianto e ammodernamento efficiente dei proiettori sulle torri faro a servizio della pista di atletica.

3. Isolamento e serramenti: sostituzione degli infissi obsoleti con serramenti monoblocco in alluminio a taglio termico ad alta prestazione.

4. Benefici energetici ed ambientali: gli interventi consentiranno un abbattimento dei consumi elettrici stimato tra il 30% e il 40% rispetto allo stato attuale, garantendo al contempo un netto miglioramento del comfort per gli atleti e la cittadinanza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Truffa dei falsi Sms Nexi, “non richiamate i numeri indicati”
“Nessuna chiusura del Cas, dalla Regione nuove risorse per le autostrade siciliane”
Il Console onorario di Germania dona documenti sui soccorsi tedeschi per il terremoto del 1908
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED