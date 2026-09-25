Campo di atletica Santamaria, aggiudicati lavori di efficientamento energetico

Dopo la firma del contratto dureranno cinque mesi

Il campo di atletica “Salvatore Santamaria”, meglio noto come ex Gil, si prepara a cambiare volto. Il Comune di Messina ha infatti completato l’iter di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva per i lavori di efficientamento energetico dell’impianto sportivo, finanziati nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027.

Ad aggiudicarsi l’intervento è stata la Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria S.r.l., con sede a Messina, che ha superato la concorrenza offrendo un ribasso del 32,3211% rispetto alla base d’asta. Grazie a questo ribasso, l’importo contrattuale per la realizzazione delle opere si attesta a quota 284.042 euro (oltre Iva), su un quadro economico complessivo originariamente stimato in 495mila euro.

I dettagli dell’intervento e i tempi di cantiere

Il progetto esecutivo, validato nei mesi scorsi, punta a modernizzare l’impianto per ridurne i consumi energetici e migliorare la fruibilità per gli atleti e le associazioni che frequentano la pista di atletica.

Una volta perfezionati gli ultimi passaggi burocratici e firmato il contratto, nei prossimi giorni, l’impresa avrà a disposizione 150 giorni naturali e consecutivi, cioè cinque mesi, per completare i cantieri. Nel provvedimento dirigenziale sono stati inoltre inseriti vincoli precisi per l’aggiudicatario, tra cui l’obbligo di riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie all’occupazione giovanile e femminile, a garanzia di una ricaduta positiva anche sul fronte sociale e occupazionale.

Il progetto

Il progetto esecutivo mira a ridurre drasticamente i consumi di energia primaria e le emissioni climalteranti della struttura, combinando sistemi tecnologici attivi e passivi:

Generazione da fonti rinnovabili: installazione di un impianto fotovoltaico da 19,50 kWp con sistema di accumulo e di un impianto solare termico abbinato a scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Relamping a Led: completa sostituzione dei corpi illuminanti esistenti nei due fabbricati dell’impianto e ammodernamento efficiente dei proiettori sulle torri faro a servizio della pista di atletica.

3. Isolamento e serramenti: sostituzione degli infissi obsoleti con serramenti monoblocco in alluminio a taglio termico ad alta prestazione.

4. Benefici energetici ed ambientali: gli interventi consentiranno un abbattimento dei consumi elettrici stimato tra il 30% e il 40% rispetto allo stato attuale, garantendo al contempo un netto miglioramento del comfort per gli atleti e la cittadinanza.