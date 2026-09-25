Da domenica si aprirà un lungo periodo stabile e soleggiato

Le previsioni meteo del fine settimana a Messina e provincia a cura di Daniele Ingemi

Quella appena trascorsa è stata una settimana caratterizzata da diversi episodi d’instabilità, prodotti dall’affondo, fin sul Mediterraneo centrale, di infiltrazioni di aria più fresca, oceanica, sopra le ancora caldissime acque superficiali del Tirreno. Quindi nessuna perturbazione o fronte organizzato, ma un banale refolo di aria fresca in quota, sopra un ambiente caldo e molto umido, capace di generare sistemi convettivi a mesoscala (temporali organizzati in linee o grappoli) capaci di scaricare fino a oltre 130 mm di pioggia, in 12 ore, nella zona del Papardo, dove in questi ultimi giorni si sono raccolti fino a oltre 200 mm di pioggia. Mentre il resto della città, in particolare la zona Sud, ha accumulato appena 30-40 mm. Poco più a sud del capoluogo, fra Alì e Sant’Alessio, invece fino ad oggi sono caduti appena 2-3 mm di pioggia, con la vegetazione ancora secca e i suoli aridi.

Segno di come la distribuzione di queste precipitazioni sia risultata disomogenea, come anticipato la scorsa settimana, trattandosi di semplici disturbi, e non perturbazioni organizzate serie. La buona notizia è che dopo l’instabilità latente delle prossime ore, che perdurerà fino alla mattinata di domani, da domenica 27 settembre si aprirà un periodo di maggiore stabilità atmosferica, con un aumento delle temperature e un clima che saprà di ottobrata anticipata.

Sabato 26 settembre 2026

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso lungo la costa tirrenica, con il rischio di qualche locale pioggia o rovescio, super localizzato, specialmente lungo la costa nebroidea. Durante la giornata maggiori aperture e spazi di sereno si apriranno sulla città e sulla costa ionica, con delle nubi solo sui Peloritani. Verso sera prevalenza di cielo poco nuvoloso e limpido ovunque. Le massime giornaliere non supereranno i +24°C +25°C, mentre la sera si scenderà sui +19°C +20°C. Venti fra deboli e moderati da Nord, tendenti a ruotare da N-NO sul Tirreno nel pomeriggio. Mari poco mossi, localmente mosso il Tirreno, specialmente fra le Eolie e Capo Rasocolmo, e lo Ionio davanti Taormina.

Domenica 27 settembre 2026

Giornata festiva all’insegna di un cielo poco nuvoloso, a tratti velato nel corso della mattinata, per cirri e altocumuli in uscita dal minimo sullo Ionio. Durante il pomeriggio avremo ampi spazi soleggiati, con nubi solo sui monti. Verso sera prevalenza di cielo stellato. Temperature stazionarie, in lievissimo calo le minime, che potrebbero scendere fino a +19°C, 17°C nei quartieri collinari di Messina. Venti deboli da Nord o N-NO, con mari poco mossi e moto ondoso in scaduta sul Tirreno. Mosso lo Ionio a largo della costa per venti di Grecale.

Tendenza per la prossima settimana

Come anticipato da lunedì 28 settembre sembra aprirsi una fase anticiclonica, con un ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma anche un aumento delle temperature massime. Mentre le minime, grazie al maggior irraggiamento notturno, rimarranno su valori stazionari, o anche più bassi, soprattutto sulle aree interne. Almeno fino ai primi giorni di ottobre non ci saranno all’orizzonte perturbazioni organizzate degne di nota. Ma in questo periodo dell’anno conviene non dilungarsi troppo con le tendenze, anche perché basta davvero poco per trovarsi con un blocco atmosferico sul Mediterraneo e con perturbazioni cattivelle che potrebbero intensificarsi ulteriormente, una volta venute a contatto con un mare caldo oltre +3°, rispetto la media climatologica.