 "Nessuna chiusura del Cas, dalla Regione nuove risorse per le autostrade siciliane"

“Nessuna chiusura del Cas, dalla Regione nuove risorse per le autostrade siciliane”

Redazione

“Nessuna chiusura del Cas, dalla Regione nuove risorse per le autostrade siciliane”

venerdì 25 Settembre 2026 - 15:44

Il presidente del Consorzio smentisce ultimatum e chiusure. "Interventi di ammodernamento e di mitigazione del rischio in corso"

SICILIA – Il Cas e gli interventi urgenti nelle fragili autostrade Messina–Palermo e Messina-Catania, A18 e A20, al centro della scena politica. Ora interviene il Consorzio Autostrade Siciliane con il presidente Filippo Nasca: “Interventi di ammodernamento e di mitigazione del rischio in corso e nessuna chiusura”.

Questa la nota, con accenti polemici: “In relazione alle notizie apparse sui media negli ultimi giorni, il presidente precisa che gli interventi di ammodernamento e di mitigazione del rischio sulla rete sono iniziati da anni e proseguono senza interruzioni. Proprio per questo le notizie su presunte chiusure o su altrettanti presunti ultimatum (qualunque cosa voglia significare questo termine nel
quadro regolatorio delle concessioni autostradali) sono del tutto prive di fondamento. Ringrazio il presidente della Regione e l’assessore delle Infrastrutture per avere messo tempestivamente a disposizione del Consorzio consistenti risorse finanziarie aggiuntive (oltre ai fondi Fsc) per nuovi interventi, sui quali il direttore generale, anche se in scadenza, e i tecnici del Cas – opportunamente sollecitati sia dalla Regione che dal Consiglio d’amministrazione – stanno lavorando per completare i progetti e le fasi successive dell’esecuzione. Anche col ministero e col Dipartimento regionale della Infrastrutture l’impegno per migliorare l’autostrada è comune e coordinato”.

“Nuove risorse garantite dalla Regione per ammodernare una rete autostradale aperta in parte 60 anni fa”


Continua Nasca: “Questi ulteriori lavori garantiti dalle nuove risorse messe a disposizione dalla Regione – che si aggiungono ai tanti interventi già fatti (basti pensare alla riapertura del viadotto Ritiro, alla sostituzione dei guard rail fra Milazzo e Falcone sulla A20, alla riapertura della galleria di Letojanni, alla continua manutenzione del verde, all’apertura dello svincolo di Modica,
alla integrale sostituzione delle barriere fra Cefalù e Buonfornello in completamento al 31 dicembre, e così via, mentre gli uffici sono al lavoro sulle gare per la ripavimentazione della tangenziale di Messina e di ampi tratti della A18), consentiranno di accelerare le operazioni di ammodernamento di una rete autostradale aperta al traffico – in alcune tratte – circa 60 anni fa”.
“Gli stessi lavori stanno interessando molte altre autostrade in Italia, con gli stessi inevitabili disagi per automobilisti e automezzi commerciali. Ringrazio infine la comunità di tecnici, impiegati ed esattori del Consorzio, al lavoro sette giorni su sette, e intendo tranquillizzare tutte le migliaia di fruitori quotidiani della rete; l’autostrada è aperta e percorribile su tutti i 350 chilometri, e ricordo che la prudenza e il rispetto dei limiti di velocità rappresentano sempre il modo migliore per usare in sicurezza
le nostre strade e ridurre i rischi della guida”.

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