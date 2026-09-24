 Caro carburanti, Aricò incontra gli autotrasportatori: "Contributi fino a 50 mila euro"

Caro carburanti, Aricò incontra gli autotrasportatori: “Contributi fino a 50 mila euro”

Redazione

Caro carburanti, Aricò incontra gli autotrasportatori: “Contributi fino a 50 mila euro”

giovedì 24 Settembre 2026 - 09:00

La Regione chiederà una deroga al “super de minimis”

«Oltre ad avere definito il decreto per l’erogazione dei contributi fino a 50 mila euro, finanziati con 15 milioni di euro stanziati lo scorso maggio, la Regione chiederà una deroga al regime del “super de minimis” per poter erogare un contributo pari al 70% del maggior costo del carburante, parametrato ai prezzi di febbraio di quest’anno, per il periodo che va dall’1 marzo al 31 ottobre. Inoltre, proporremo all’Assemblea regionale siciliana un ulteriore stanziamento anche per gli anni successivi». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che ieri pomeriggio ha incontrato gli autotrasportatori insieme con i tecnici del dipartimento. 

L’assessorato alle Infrastrutture ha definito il decreto attuativo che condividerà domani stesso con l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, per l’erogazione dei 15 milioni di euro stanziati a maggio dal governo. Il provvedimento prevede contributi fino a 50 mila euro nell’ambito del “super de minimis”. «La Regione – spiega Aricò – intende erogare tutti i 15 milioni di euro per sostenere la categoria dei trasportatori colpiti da questa grave crisi. Il governo Schifani è molto vicino sia alle imprese sia alle famiglie che stanno soffrendo per questo aggravio di costi quotidiano. Il nostro impegno è portare la discussione di questo problema in tutti i tavoli istituzionali. Inoltre, l’assessorato intensificherà le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per accelerare l’erogazione della prima e della seconda tranche dell’incentivo “Sea modal shift”».

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