 Crollo Pistunina, mercoledì al Duomo i funerali dei Leone

Crollo Pistunina, mercoledì al Duomo i funerali dei Leone

Alessandra Serio

Crollo Pistunina, mercoledì al Duomo i funerali dei Leone

sabato 12 Settembre 2026 - 14:48

A quasi due mesi dalla tragedia i familiari potranno dire addio a Sara, Rosa, Carmelo Leone e Santino Magazzù

Messina – Saranno celebrati mercoledì 16 settembre al Duomo i funerali di Sara, Rosa, Carmelo Leone e Santino Magazzù, morti nel crollo del palazzo di famiglia a Pistunina, lo scorso 30 luglio. Dopo gli esami dei Ris sulle tracce biologiche rinvenute tra le macerie del crollo, oggi stato dato l’ok della magistratura alla restituzione dei resti delle quattro vittime. A Messina sarà lutto cittadino.

I loro cari potranno adesso dirgli addio, nei funerali che saranno celebrati a partire dalle 10.30 dall’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla.

Intanto vanno avanti le indagini per ricostruire le cause del crollo costato la vita a sei persone. Mentre il corpo di Alessandra Frazzica è stato rinvenuto e la sua famiglia ha già celebrato le esequie, non è stato possibile rintracciare nulla di Lahiru Warnkalasurya, impiegato come badante presso i Leone.

Tre le persone iscritte nel registro degli indagati i cui ruoli sono al vaglio della magistratura: il costruttore del palazzo l’ingegnere Pietro Leone, l’imprenditore Alessandro Panarello e Pasquale D’Alì, titolare dell’impresa al quale erano stati affidati dei lavori all’interno. Ma non è detto che il quadro non cambi. A Palazzo Piacentini infatti la Procura sta passando in rassegna l’incartamento tecnico del palazzo, acquisito al Comune e al Genio Civile, per capire quali interventi sono stati effettuati negli anni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Dal primo peschereccio ibrido del Mediterraneo all’aliscafo più grande del mondo: le sfide di Navtec VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED