Incidente in autostrada: furgone resta in bilico dopo aver sfondato il guardrail

Il mezzo ha sfondato le barriere. Coinvolta anche un'altra vettura.

MESSINA – Un furgone appartenente a una nota azienda di vendita e montaggio di mobili ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico oltre la barriera, sulla tangenziale in direzione Catania. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi poco dopo le rampe d’accesso all’autostrada di Messina Centro. Oltre al mezzo in questione, è coinvolta anche un’altra autovettura. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti gravi. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e mezzi del 118, all’opera nel punto dell’incidente. Intanto il traffico sulla A18 si è intensificato e ci sono già code di auto rimaste in fila. IN AGGIORNAMENTO