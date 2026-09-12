 Incidente in autostrada: furgone resta in bilico dopo aver sfondato il guardrail

Incidente in autostrada: furgone resta in bilico dopo aver sfondato il guardrail

Redazione

Incidente in autostrada: furgone resta in bilico dopo aver sfondato il guardrail

sabato 12 Settembre 2026 - 13:12

Il mezzo ha sfondato le barriere. Coinvolta anche un'altra vettura.

MESSINA – Un furgone appartenente a una nota azienda di vendita e montaggio di mobili ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico oltre la barriera, sulla tangenziale in direzione Catania. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi poco dopo le rampe d’accesso all’autostrada di Messina Centro. Oltre al mezzo in questione, è coinvolta anche un’altra autovettura. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti gravi. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e mezzi del 118, all’opera nel punto dell’incidente. Intanto il traffico sulla A18 si è intensificato e ci sono già code di auto rimaste in fila. IN AGGIORNAMENTO

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Dal primo peschereccio ibrido del Mediterraneo all’aliscafo più grande del mondo: le sfide di Navtec VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED