Geraci: “Villaggi sporchi perché manca lo spazzamento”

L'intervento del consigliere Cinquestelle della III Municipalità. Messina Servizi non replica ma pone l'acccento sull'abbandono dei rifiuti

MESSINA – “Ecco una bella carrellata di sporcizia in strada accumulata anche da mesi a causa dell’assenza di operatori ecologici, l’elenco ovviamente potrebbe essere molto più lungo. Non parliamo di discariche abusive, diventate ormai l’alibi della Messina Servizi Bene Comune per giustificare lo sporco che troviamo nelle periferie cittadine, ma di mancato spazzamento”. A polemizzare è Alessandro Geraci (Movimento Cinquestelle), consigliere della III Municipalità. con tanto di foto illustrative sulla sua pagina Facebook.

Aggiunge Geraci: “E visto che non esiste uno sconto sulla Tari per i villaggi senza operatori in strada, smettiamola di trattare in maniera diversa vie e quartieri. È arrivato il momento per i vertici dell’azienda di via Cagini di spiegare alla cittadinanza perché alcune zone della città vedono sovente lo spazzamento, mentre altre sono totalmente dimenticate. Auspico dunque un intervento del sindaco Basile. in questi giorni in tour nei villaggi in vista delle europee, al fine di ridare decoro ad una Messina di serie C e trasparenza politico amministrativa ai cittadini e ai consiglieri che li rappresentano”.

Da parte sua, Messina Servizi non intende replicare ma nega che non si faccia lo spazzamento. E fa notare che incidono sulla sporcizia spesso i sacchetti abbandonati e che, quando si aprono, alimentano la sporcizia nelle strade.

