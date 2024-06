Pane e Panettieri d’Italia 2025: ecco i premiati dal Gambero Rosso in Sicilia

Quaranta insegne siciliane nella sesta edizione della Guida. Un messinese tra le 4 eccellenze che hanno ottenuto i "Tre Pani"

Circa il 10% dei panifici censiti nella nuova Guida Pane e Panettieri d’Italia 2025 coltiva direttamente i propri grani: un forte segnale che testimonia la crescente attenzione verso la filiera corta e la valorizzazione delle produzioni locali. Un ritorno alle tradizioni e alle tecniche di lavorazione che si tramandano di generazione in generazione e che non cedono alla schiavitù della mollica alveolata. “Perché gli alveoli possono essere, sì, indicativi della qualità della lievitazione, ma non sempre, a maggior ragione se le farine utilizzate sono a basso contenuto proteico, come la segale. Per riconoscere il buon pane bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano”, scrive nella prefazione Annalisa Zordan, curatrice della Guida, ponendo l’accento sull’importanza dell’olfatto e del gusto nella valutazione di un buon prodotto.

La guida

Pane e Panettieri d’Italia 2025 è una preziosa bussola per gli amanti del pane buono, alla scoperta di fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione, portano sulle nostre tavole un pezzo d’Italia. Da Nord a Sud tutta la geografia è ben rappresentata con i Tre Pani che crescono in maniera omogenea lungo tutto lo stivale: 64 con 6 new entry. Tra le nuove eccellenze spicca il Lazio con ben due new entry, cui segue il Friuli-Venezia Giulia, la Campania, la Puglia e la Sardegna che vantano un nuovo ingresso ciascuna, a testimonianza della vivacità del panorama panario regionale.

La Sicilia

La panificazione in Sicilia vanta una tradizione millenaria, legata alla sua storia, cultura e vocazione agricola. Tante le influenze dei popoli che si sono susseguiti e che hanno contribuito a plasmare le tecniche e le varietà di pane siciliano. Numerosi i forni artigianali presenti nelle varie province, 40 quelli inseriti nella Guida, tra cui si distinguono 4 eccellenze premiate con i Tre Pani:

Forno Biancuccia a Catania: Valeria Messina, da quando ha aperto nel 2018, porta avanti questo progetto che mette al centro di tutto un pane agricolo di filiera, realizzato nel pieno rispetto dell’etica e della biodiversità. Il nome Biancuccia non deriva solo dal dall’omonimo grano antico, ma è anche il nome della nonna del marito di Valeria, che fu direttrice della Stazione Sperimentale di Granicoltura. Il personale è sempre cortese e pronto a soddisfare ogni curiosità.

Francesco Arena Mastro Fornaio a Messina: Francesco Arena nel suo laboratorio si dedica soprattutto alla panificazione di grani autoctoni siciliani moliti a pietra. Punto di forza la tradizionale focaccia messinese.

Panificio Guccione a Palermo: Ottavio Guccione e la moglie Valentina Perniciaro sono i proprietari di questa panetteria, aperta nel 2011. Affidabile insegna di quartiere dove la produzione di punta è a base di grani antichi coltivati in Sicilia e lievito madre. Personale preparato e servizio gentile.

Martinez a Trapani: l'insegna all'esterno recita "Artigiani del pane dal 1950" e infatti basta entrare per capirne il senso. Il profumo del pane riempie l'intero ambiente e saltano all'occhio immediatamente l'abbondanza e la varietà degli articoli presenti. I Martinez propongono inoltre i "pani della salute", dimostrandosi attenti alle intolleranze e alle scelte alimentari.

Gli altri siciliani nella Guida

Le altre insegne ( con asterisco le nuove 8 al loro debutto in Guida ):

Palermo

Forneria Gargano, in città

in città La Monrealese*, in città

in città Ojda*, in città

in città Panificio D’Angelo, in città

in città Panificio Graziano, in città

in città Antico Forno Valenti dal 1887, a Bagheria

a Bagheria Panificio Conti, a Bagheria

a Bagheria Panificio da Nanà, a Balestrate

a Balestrate Non solo Pane*, a Bolognetta

a Bolognetta Il Forno della Bontà, a Carini

a Carini Panificio Badamo, a Isnello

a Isnello Forneria Messina, a Monreale

a Monreale Tusa Arte e Gusto, a Monreale

a Monreale Panificio Agliata*, a Petralia Soprana

a Petralia Soprana Antiche Tradizioni*, a Piana degli Albanesi

Agrigento

The Bakery Generazione Mugnaia*, a Raffadali

Caltanissetta

Forno Santa Rita, in città

in città L’antico Forno Panificio Carletta, a San Cataldo

Catania

Antico Forno Spina 1863*, a Acireale

a Acireale Miano, a Paternò

a Paternò Panfermento, a Valverde

Enna

Panificio Mulara, a Barrafranca

Messina

Cannata Sicilian Bakery, in città

in città Panificio Masino Arena, in città

in città Panificio Laganà, in città

Ragusa

Distefano, in città

in città FOZ – Fermento Officina Zero, in città

in città I Banchi, in città

in città Bann – Pane Libero*, a Modica

a Modica Fratantonio, a Modica

Siracusa

Panificio Antico Forno Carbè, in città

in città Vescera, a Carlentini

a Carlentini Maidda, a Noto

Trapani