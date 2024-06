Gli incivili si comportano in modo inaccettabile ma via Palermo sembra abbandonata al suo destino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp: “Via Palermo…la sporcizia e il degrado”.

Ci troviamo in un’arteria importante e molto frequentata della città. Vederla nelle condioni documentate dalle immagini suscita indignazione. Gli incivili sono i maggiori responsabli del degrado. Ma, purtroppo, risulta pure evidente che lo spazzamento non viene eseguito come si dovrebbe.