Non è piacevole imbattersi in un topo che si muove liberamente in pieno centro

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi ho inviato già queste foto, scattate ieri pomeriggio durante una passeggiata sul viale San Martino. Forse le trappole piazzate non bastano e una buona disinfestazione servirebbe, anche considerando i tanti turisti in giro e le temperature in aumento…”.