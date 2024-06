“Ignobile furto a Orto Liuzzo”

Chissà se magari chi ha compiuto un gesto così sgradevole se ne pente e restituisce il maltolto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Villaggio Orto Liuzzo, Piazza dei pescatori. Rubato un vaso decorativo. L’inciviltà non ha limiti. Vergogna! Sarebbe utile posizionare delle telecamere per visionare questi galantuomini…”.

Il rispetto del bene comune non riesce proprio a diventare abitudine di vita di alcuni nostri concittadini. Chissà in quale casa farà bella mostra di sé il vaso che, insieme ad altri, era stata installato per abbellire la piazza di Orto Liuzzo. Sarebbe un bel segnale se chi ha commesso questo gesto si rendesse conto che così ha peggiorato l’estetica del vivere sociale degli abitanti del borgo marinaro ma anche la sua. Chissà se magari se ne pente e una notte decide di ricollocare il vaso nella piazza. Ne guiadagnerebbe il suo spirito e regalerebbe a tutti un bel segno di speranza.