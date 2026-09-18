 La festa con gli amici poi lo schianto in moto a Furci, grave 17enne

La festa con gli amici poi lo schianto in moto a Furci, grave 17enne

Alessandra Serio

La festa con gli amici poi lo schianto in moto a Furci, grave 17enne

venerdì 18 Settembre 2026 - 16:26

Incidente autonomo per il giovane di Casalvecchio Siculo, ricoverato al Policlinico di Messina

E’ in prognosi riservata al Policlinico di Messina il 17enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Furci Siculo dove il giovane ha perso il controllo del suo scooter, finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono considerate critiche dai medici che, dopo averlo sottoposto ad un intervento di chirurgia vascolare, lo hanno ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva in attesa del decorso. Sono ore di ansia per i suoi familiari che vivono a Casalvecchio Siculo.

Impatto nella notte, la dinamica

I primi accertamenti dei carabinieri indicano che si è trattato di un incidente autonomo verificatosi lungo la strada che costeggia il torrente Savoca. Il ragazzo tornava da una festa, in sella alla propria Honda Sh 125 quando, affrontando un rettilineo, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Violento lo schianto contro la banchina e il guardrail, che lo ha lasciato ferito ai margini della strada. Il 118 gli ha prestato le prime cure sul posto, lo ha stabilizzato poi lo ha portato all’ospedale universitario di Messina per curare le ferite al braccio e al torace. Saranno ora i carabinieri della Compagnia di Taormina a ricostruire la dinamica dell’incidente per fare piena luce su quel che è accaduto.

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