La Team Volley Messina conferma la giovane attaccante Giada Pino

La classe 2009 da sempre biancorossa per il terzo anno consecutivo giocherà in prima squadra

MESSINA – Per l’attacco biancorosso la società Team Volley Messina conferma Giada Pino, la classe 2009 ha giocato sia da opposto che da schiacciatrice in passato e nonostante la giovane età è stata molto utilizzata e ha sempre risposto presente. Sarà così anche nella prossima stagione in Serie D.

Giada Pino sin da quando ha dodici anni è tesserata con la Team Volley Messina giocando i campionati giovanili Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18. In diverse stagioni ha anche preso parte a più campionati contemporaneamente come negli anni recenti quando ha iniziato ad aggregarsi in prima squadra in Serie C.

“Dal nuoto sincronizzato sono passata alla pallavolo a circa 12 anni – racconta Giada Pino – così è cominciata la mia avventura che è diventata presto passione. L’esordio in Serie C è stato un traguardo molto importante per me e il risultato di tanti anni di sacrifici e lavoro. Sono sempre rimasta nella Team Volley Messina e dopo la scorsa stagione voglio ripartire con più motivazione. Siamo una squadra giovane ma abbiamo tante ragazze che conoscono la categoria. Sarà importante fare gruppo e aiutarci a vicenda seguendo le indicazioni del mister. Inoltre cercherò di dare il massimo anche nelle giovanili per crescere e migliorare”.