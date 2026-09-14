 La Team Volley Messina conferma la giovane attaccante Giada Pino

La Team Volley Messina conferma la giovane attaccante Giada Pino

Redazione

La Team Volley Messina conferma la giovane attaccante Giada Pino

Tag:

lunedì 14 Settembre 2026 - 09:49

La classe 2009 da sempre biancorossa per il terzo anno consecutivo giocherà in prima squadra

MESSINA – Per l’attacco biancorosso la società Team Volley Messina conferma Giada Pino, la classe 2009 ha giocato sia da opposto che da schiacciatrice in passato e nonostante la giovane età è stata molto utilizzata e ha sempre risposto presente. Sarà così anche nella prossima stagione in Serie D.

Giada Pino sin da quando ha dodici anni è tesserata con la Team Volley Messina giocando i campionati giovanili Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18. In diverse stagioni ha anche preso parte a più campionati contemporaneamente come negli anni recenti quando ha iniziato ad aggregarsi in prima squadra in Serie C.

“Dal nuoto sincronizzato sono passata alla pallavolo a circa 12 anni – racconta Giada Pino – così è cominciata la mia avventura che è diventata presto passione. L’esordio in Serie C è stato un traguardo molto importante per me e il risultato di tanti anni di sacrifici e lavoro. Sono sempre rimasta nella Team Volley Messina e dopo la scorsa stagione voglio ripartire con più motivazione. Siamo una squadra giovane ma abbiamo tante ragazze che conoscono la categoria. Sarà importante fare gruppo e aiutarci a vicenda seguendo le indicazioni del mister. Inoltre cercherò di dare il massimo anche nelle giovanili per crescere e migliorare”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Dal primo peschereccio ibrido del Mediterraneo all’aliscafo più grande del mondo: le sfide di Navtec VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED