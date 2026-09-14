“Zaino sospeso” a Messina, consegnato il materiale scolastico

L'iniziativa solidale del Lions Club Cristo Re

MESSINA – Si è svolta sabato 12 settembre, alle ore 11, presso la Cartolibreria Reza di Viale San Martino 415, la consegna del materiale scolastico raccolto dal Lions Club Messina Cristo Re nell’ambito dell’iniziativa “Zaino sospeso“. I soci del club hanno affidato quaderni, penne, matite, colori, astucci, zaini, diari e libri ai responsabili del “Banco di Solidarietà Nunzia Manganaro” Enzo Bonanzinga e Giovanna Isaja, che li distribuirà agli studenti delle famiglie in difficoltà economica seguite dall’associazione.

“Zaino sospeso” è un service di respiro multidistrettuale, promosso da qualche anno dal Lions International – Multidistretto Italy e dal Distretto 108Yb Sicilia, che si propone di garantire a bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori il materiale necessario per affrontare l’anno scolastico, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia di provenienza. Un obiettivo che assume un valore particolare in un momento storico segnato da crescenti disuguaglianze sociali, in cui garantire pari opportunità di partenza a tutti gli studenti diventa un impegno concreto.

A rendere possibile la raccolta è stato il contributo congiunto dei soci del Lions Club Messina Cristo Re e di numerosi clienti della cartolibreria, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa con donazioni spontanee, a dimostrazione di come la solidarietà, quando proposta con concretezza, sappia coinvolgere anche chi non fa parte diretta dell’associazione.

Alla cerimonia di consegna erano presenti, per il Lions Club Messina Cristo Re presieduto da Salvatore La Camera, il primo vicepresidente Giuseppe Caccamo, la segretaria Carlotta Crescenti, la coordinatrice dei Service (GST) Ivana Saccà – promotrice dell’iniziativa – il Charter President Salvatore Grasso e i soci Eugenio Capodicasa, Maria Di Pietro, Tito Agazio Lanciano e Raissa Martelli.

Il Lions Club Messina Cristo Re, giunto al terzo anno di attività, si è distinto nel 2026 come decimo club per numero di soci tra gli oltre 120 del Distretto Sicilia. “Numerosi, infatti, i service realizzati dal sodalizio, sempre orientati ai valori fondanti del Lionismo: solidarietà, fratellanza, attenzione alle persone più fragili, rispetto della dignità umana, inclusione, abbattimento dei pregiudizi e collaborazione internazionale”, viene comunicato.

L’impegno del club, tuttavia, non si esaurisce nella fornitura di materiale scolastico. Nel corso dell’anno è infatti prevista l’attivazione di corsi di formazione gratuiti, tenuti direttamente dai soci, pensati per offrire agli studenti delle famiglie assistite le stesse opportunità formative di chi proviene da contesti economicamente più favoriti. Una scelta che testimonia una visione della solidarietà che va oltre l’aiuto materiale immediato, per investire sulla crescita culturale e sulle prospettive future dei più giovani.

L’iniziativa “Zaino sospeso” si allarga intanto ad altri punti della città: ha aderito anche la Copyshop di via Nino Bixio 25, presso la quale la consegna del materiale raccolto avverrà nelle prossime settimane. La raccolta, inoltre, non si fermerà: proseguirà nei mesi a venire, con l’obiettivo di garantire un sostegno continuativo agli studenti per l’intero anno scolastico.

“Un progetto che, nella sua semplicità, racconta bene il senso più profondo del volontariato: trasformare la generosità quotidiana di singole persone, soci, clienti, commercianti, in un aiuto concreto e continuativo per chi, altrimenti, rischierebbe di iniziare l’anno scolastico con qualcosa in meno rispetto ai propri compagni”, si mette in evidenza all’interno dell’organizzazione.

Tito Lanciano