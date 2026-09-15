La Team Volley Messina riprende le attività con tutti i gruppi e gli Open Day

Dalle prime squadre maschili e femminili ai gruppi giovanili e anche gli Open Day al PalaTracuzzi la società biancorossa è già nel pieno delle attività

MESSINA – Per la Team Volley Messina l’attività ha ripreso a pieno regime con grande soddisfazione della dirigenza. Nelle prime giornate di settembre le prime squadre maschili e femminili hanno iniziato la preparazione, in spiaggia per la C maschile presso l’Agorà dello Stretto per la D femminile e altri gruppi giovanili della società peloritana.

Contestualmente il PalaTracuzzi di via Rocca Guelfonia, che ha già ospitato allenamenti e partite delle prime squadre nel finale della scorsa stagione, in attesa della riconsegna della Juvara interessata da lavori, è stato teatro delle prime due giornate di Open Day con decine di ragazzi e ragazze, divisi in quattro gruppi a seconda dell’età, che si sono dimostrati entusiasti.

Da questa settimana iniziano anche i primi allenamenti in campo con la società Team Volley Messina che sfrutterà spazi concessi alla palestra annessa del PalaRescifina e al PalaTracuzzi, dove si svolgeranno fino a giovedì 17 settembre altri appuntamenti con gli Open Day. Tra circa due settimane inizieranno anche i primi campionati e per una società che vanta quasi 300 atleti tesserati servono spazi e turni per allenamenti e partite.