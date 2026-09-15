 Partecipate a Messina, si sono insediati i nuovi consigli di amministrazione FOTO

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Redazione

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martedì 15 Settembre 2026 - 18:30

Questo pomeriggio si è svolta l'Assemblea dei Soci. Il sindaco Basile: "Sono parte importante della macchina amministrativa"

MESSINA – Questo pomeriggio si è riunita l’Assemblea dei soci delle partecipate con l’insediamento dei nuovi CdA delle aziende speciali del Comune di Messina.

Per Amam presidente è Salvatore Saglimbeni insieme ai componenti Maria Fernanda Gervasi e Giovanni Donato. Per Arismè il presidente è Massimo Rizzo insieme ai componenti Giovanna Sciuto e Domenico Quartarone.

Chiara Sterrantino è presidente di ATM insieme ai componenti Claudia Brudetto e Salvatore Mangano.Vincenzo Ceraolo è presidente di Messina Servizi Bene Comune, con i componenti del Cda Giovanna Crifò e Giovanni Scopelliti.

Per Messina Social City il nuovo presidente è Francesco Giorgio insieme ai componenti Francesca Guadagna e Andrea Ipsaro Passione. Per Patrimonio Messina il presidente è Francesco Romano insieme ai componenti Claudia Lo Cascio e Vincenzo Calabrò.

“Le nostre partecipate sono una parte importante della macchina amministrativa e della capacità del Comune di realizzare la propria attività di prossimità per i cittadini”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

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