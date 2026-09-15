L’aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 22 di oggi

Nuova proroga allo stop ai voli dopo l'innalzamento del livello di allerta a causa dell'emissione di cenere vulcanica

A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1 dell’aeroporto di Catania, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle ore 22:00. La società che gestisce l’infrastruttura ha invitato i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

La chiusura dell’aeroporto era stata decisa lunedì mattina dopo l’innalzamento del livello di allerta per l’aviazione da arancione a rosso a causa dell’emissione di cenere vulcanica dall’Etna.