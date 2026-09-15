 L'aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 22 di oggi

L’aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 22 di oggi

Gianluca Santisi

L’aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 22 di oggi

martedì 15 Settembre 2026 - 17:17

Nuova proroga allo stop ai voli dopo l'innalzamento del livello di allerta a causa dell'emissione di cenere vulcanica

A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1 dell’aeroporto di Catania, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle ore 22:00. La società che gestisce l’infrastruttura ha invitato i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

La chiusura dell’aeroporto era stata decisa lunedì mattina dopo l’innalzamento del livello di allerta per l’aviazione da arancione a rosso a causa dell’emissione di cenere vulcanica dall’Etna.

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