Akademia Sant’Anna, la siciliana Caruso: “Un bel salto essere qui, sono gasata e curiosa”

La schiacciatrice classe 2007 spiega come la Sicilia sia tutta casa e si sta trovando bene in città

MESSINA – L’unica siciliana in squadra per Akademia Sant’Anna nella prossima stagione è Elisabeth Caruso, la schiacciatrice niscemese classe 2007 è la più giovane del gruppo, farà 19 anni ad ottobre, ma non è l’unica classe 2007 al servizio di coach Leo Barbieri.

Per Caruso una bel salto dalla B2, giocata e vinta con tanto di promozione lo scorso anno a Volley Valley alla A2 arrivando in massima serie ma restando in Sicilia: “Sono ancora carica e gasata da quell’esperienza – racconta Caruso ai microfoni di Cool Down trasmissione di Akademia Sant’Anna – questa vittoria è stata molto importante per me personalmente. È stato un campionato in cui eravamo in quattro squadre a giocarci la promozione, la finale è stata molto tosta ed è terminata al quinto set”.

Rispondendo alle domande del collega Domenico Abbriano inoltre Caruso accenna al suo carattere in campo e alle aspettative della stagione che inizierà a breve: “Abbiamo lottato fino all’ultimo ed è quello che voglio fare io, non mollare mai e quindi la scorsa stagione mi ha rispecchiato molto. Ora il salto in Serie A, sto vivendo solo gli allenamenti e non so ben dire come sarà caratterialmente in campo, non è da me ma passare da B2 ad A2 è tanta roba. Sono contenta, gasata e non vedo l’ora. Fa piacere essere in una squadra di alto livello e sono curiosa di sapere come andrà”.

Un ultimo accenno sulla sua sicilianità e soprattutto sulla solidarietà che è stata mostrata alla sua terra: “Da siciliana sto vivendo benissimo giocare per Messina, tutta la Sicilia per me è casa, qui mi sto trovando bene, sono a tre ore da casa ma la Sicilia è tutta casa. Io sono niscemese e abbiamo ricevuto tanta solidarietà dai siciliani, c’è sempre tanto amore tra noi ma anche dall’Italia, la squadra di mia sorella (Sarah Caruso, ndr) lo scorso anno ha creato anche una fondazione per sostenere Niscemi, quindi la solidarietà è stata anche nazionale”.