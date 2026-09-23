L’Unime di hockey riparte dal Dusmet di Catania nella Coppa Federale

Domenica 27 settembre sfida ai Ciclopi Palermo, in Coppa si sfidano formazioni di A2 e formazioni di Serie B

È tutto pronto per il debutto ufficiale del Team hockey della SSD UniMe nella stagione 2026/2027. La formazione messinese scenderà in campo domenica 27 settembre, alle ore 15.00, al Dusmet di Catania (campo gara casalingo ufficiale per i grigio-azzurri in questa prima parte di stagione), per la prima giornata della Coppa Federale programmata contro i Ciclopi Palermo.

Sarà una sfida inedita per la SSD UniMe, che si troverà di fronte una formazione palermitana alla sua prima gara ufficiale con la squadra Senior. Negli ultimi anni, infatti, i Ciclopi Palermo hanno concentrato principalmente la propria attività sui campionati giovanili, rendendo difficile per lo staff messinese avere riferimenti precisi sul roster e sulle caratteristiche della formazione avversaria. Una situazione che impone massima attenzione alla squadra guidata in panchina da Antonio Spignolo, pronta ad affrontare un avversario che potrebbe nascondere più di un’insidia.

La Coppa e le avversarie

La Coppa Federale rappresenta un appuntamento particolarmente articolato: sono 20 le formazioni complessivamente iscritte alla competizione: 11 provenienti dalla Serie A2 e 9 dalla Serie B. Soltanto quattro squadre accederanno alla Final Four, in programma il 14 e 15 novembre, che assegnerà la Coppa Federale 2026/2027.

Nel girone siciliano, insieme alla SSD UniMe, saranno protagoniste Ciclopi Palermo, GS Raccomandata Giardini e Valverde Hockey 2018. Proprio la formazione etnea, neopromossa in A2, rappresenta una delle principali candidate alla qualificazione alla fase finale e sarà chiamata a confermare il proprio percorso di crescita, culminato nella scorsa stagione con l’accesso alla fase finale conquistato all’ultima giornata proprio a scapito dei grgio-azzurri. Non saranno invece al via Galatea Catania, formazione di A2 e finalista nelle ultime tre edizioni della Coppa Federale, e PGS Don Bosco Barcellona, che nella nuova stagione concentrerà la propria attività esclusivamente sul settore giovanile. Nonostante alcune importanti assenze, il girone siciliano si presenta comunque particolarmente interessante, con sei giornate complessive che metteranno alla prova le quattro formazioni.

L’Unime tra conferme e nuovi arrivi

Per la SSD UniMe sarà anche l’occasione per vedere all’opera il nuovo gruppo dopo una prima fase di preparazione iniziata da circa tre settimane. Il roster presenta alcune novità rispetto alla passata stagione, a partire dai due nuovi innesti: Alessandro Borgese, centrocampista proveniente dalla PGS Don Bosco Barcellona, e Santo Giuffrida, attaccante che torna all’attività agonistica dopo due stagioni di stop.

Due, invece, le partenze di rilievo: Daniele Nicosia, autore di 11 reti nella scorsa stagione, ha scelto il Galatea Catania, mentre Federico Di Stefano, protagonista di un ottimo campionato con 6 gol, non farà parte del gruppo messinese.

Per il resto è stato confermato lo zoccolo duro della formazione dello scorso anno, con un roster già collaudato e competitivo. Tra le conferme c’è anche l’egiziano Ayman Khalil, alla sua terza stagione con la maglia della SSD UniMe. Nel gruppo rientrano inoltre Federico Cardella e Alberto Rinaldi, pronti a dare il proprio contributo a una rosa che comprende diversi giovani di prospettiva.

La conduzione tecnica della prima squadra è stata nuovamente affidata ad Antonio Spignolo, che ha seguito e avallato le operazioni di mercato e che da tre settimane sta lavorando con il gruppo insieme al proprio staff. Il tecnico messinese considera la Coppa Federale soprattutto come un’importante occasione di verifica in vista della stagione agonistica, più che come un obiettivo prioritario. La competizione permetterà infatti a Spignolo di valutare l’intera rosa, composta da 25 atleti, e di verificare condizione e rendimento dei giocatori dopo la fase di preparazione.