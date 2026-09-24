Ok dall’VIII Commissione consiliare all’encomio per i soccorritori di Pistunina

Approvato oggi un atto di indirizzo per esprimere gratitudine a quanti sono stati impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di soccorso, ricerca e assistenza

MESSINA – L’VIII Commissione consiliare (Legalità, Sicurezza, Partecipazione e Affari Generali) presieduta dal consigliere Francesco Benedetto ha approvato oggi un atto di indirizzo volto a promuovere il conferimento di un encomio della Città di Messina agli uomini e alle donne che, nelle ore e nei giorni successivi al drammatico crollo della palazzina di Pistunina, hanno prestato la propria opera nelle attività di soccorso, assistenza e messa in sicurezza dell’area. All’incontro sono stati invitati a partecipare il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e l’assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale Nino Carreri.

La gratitudine della comunità messinese

L’iniziativa nasce dalla volontà di manifestare formalmente la gratitudine dell’intera comunità messinese nei confronti di quanti sono stati impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di soccorso, ricerca e assistenza. L’atto ricorda, in particolare, l’immediata mobilitazione delle strutture di soccorso e delle componenti istituzionali, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale e dei Servizi sociali del Comune, e l’intervento dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale e dei servizi di emergenza.

Parola finale al Consiglio

Con l’approvazione dell’atto di indirizzo, la Commissione propone al Consiglio Comunale di esprimere, a nome dell’Assemblea e della comunità cittadina, il più profondo ringraziamento e il riconoscimento istituzionale agli operatori coinvolti e di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della disciplina regolamentare dell’Ente, proceda al conferimento dell’encomio ai soggetti che saranno individuati all’esito della necessaria istruttoria. L’atto prevede, inoltre, la possibilità di organizzare una cerimonia istituzionale a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dei rappresentanti del Consiglio e degli Enti e delle strutture destinatarie del riconoscimento.

Articoli correlati