Marco Masini tra i premiati del Taormina Music Awards

Tra gli ospiti, Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta, MILLE e Willie Peyote

TAORMINA – Sabato 19 settembre al Teatro Antico di Taormina prenderà vita la prima edizione dei Taormina Music Awards, la nuova rassegna che celebra i grandi protagonisti della musica attraverso premi alla carriera e riconoscimenti speciali. Musica dal vivo, grandi ospiti, talk esclusivi, premi e tanto altro in uno dei teatri più affascinanti al mondo.

Marco Masini riceve il Taormina Centauro Award, riconoscimento che celebra le personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della musica e dello spettacolo, incarnando lo spirito di eccellenza e innovazione che i Taormina Music Awards intendono rappresentare. Tra gli ospiti altri ospiti, Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta, MILLE e Willie Peyote, per una serata che riunirà alcune delle voci più autorevoli, originali e rappresentative della scena musicale contemporanea, regalando al pubblico una notte di grandi emozioni.

Sul palco anche la compagnia di Marco Savatteri, Savatteri Produzioni, reduce dal grande successo siciliano de Il risveglio degli Dei. Un ensemble unico, che porterà in scena una straordinaria energia corale, attraverso interventi scenici potenti e originali capaci di dialogare con il luogo che lo ospita per l’occasione. Per Savatteri sarà un ritorno speciale al Teatro Antico di Taormina.

Conducono Bianca Guaccero e Pino Strabioli, che accompagneranno il pubblico in uno show che alternerà esibizioni live, talk con gli artisti, momenti di racconto e la consegna dei prestigiosi riconoscimenti. A rendere ancora più sorprendente la serata, ci sarà tra gli ospiti Carlo Amleto con il suo originale connubio di musica, pianoforte e comicità. Non mancheranno anche le incursioni della travolgente Barbara Foria, che farà divertire il pubblico con la sua comicità.

Il racconto social è affidato ad Andrea Dianetti e Giulia Penna, che guideranno il pubblico nel dietro le quinte dell’evento attraverso i canali social della manifestazione. Biglietti disponibili su TicketOne.

Intanto, in attesa della prima edizione della rassegna, nelle vie della città di Taormina sono state installate speciali luminarie con i versi dei brani “Una canzone per te”, “Albachiara” e “Senza Parole” di Vasco Rossi, trasformando le parole delle canzoni in un percorso di luce che accompagna verso il Teatro Antico.

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