Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Messina, servizio speciale Atm

Appuntamento al PalaRecifina martedì 28 e mercoledì 29 maggio

Per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma al PalaRescifina martedì 28 e mercoledì 29 maggio Atm predisporrà un servizio speciale.

Per le migliaia di appassionati del gruppo musicale formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo, l’Azienda Trasporti attiverà le navette che collegheranno lo Zir e la Strada Statale 114, con capolinea al bivio per il Palarescifina. Il biglietto (andata e ritorno) avrà il costo di 4 euro e potrà essere acquistato nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 (Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito – Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Mooney go, Easypark, Drop ticket, Paybyphone, Telepasspay).

Il servizio navetta di Atm sarà attivo dalle ore 18 fino all’inizio del concerto, per poi riprendere, a conclusione dell’evento, fino al completo deflusso del pubblico. In occasione delle due date del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, l’Azienda Trasporti di Messina prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino a quando il PalaRescifina non si sarà completamente svuotato.

Atm metterà inoltre a disposizione altre navette, a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi e l’ingresso del Palarescifina.

Le porte del PalaRescifina apriranno alle ore 18.45 per i membri del fanclub e alle 19.00 per il pubblico generale, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 21.00. Il botteghino sarà operativo dalle 17.00.

Viabilità e parcheggi

Per agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori, il Comune di Messina ha predisposto alcuni provvedimenti viari. Dalle 16.30 del 28 maggio fino alle 3 del giorno successivo, e dalle 16.30 del 29 maggio fino alle 3 del 30 maggio, saranno vietati la sosta e il transito veicolare in via degli Agrumi e in via Sacra Famiglia. I parcheggi dedicati agli spettatori con contrassegno saranno disponibili nelle aree “rossa” e “gialla” dello stadio “F. Scoglio” e nell’area di pertinenza del PalaRescifina. Gli autobus navetta dell’Atm SpA seguiranno un percorso specifico per facilitare il trasporto dei fan.

Misure di sicurezza

Il sindaco Federico Basile ha emanato un’ordinanza per garantire l’ordine pubblico durante i concerti. Sarà vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche superiori al 5% e di bevande in lattine o vetro nel raggio di 500 metri dal PalaRescifina. Inoltre, sarà proibito il commercio itinerante nelle vie adiacenti, salvo per i venditori autorizzati di gadget e materiali promozionali. I distributori automatici nelle aree limitrofe dovranno disattivare la distribuzione di bevande in lattine, bottiglie di vetro e alcolici dalle ore 16.00 del 28 maggio fino alle 02.00 del 29 maggio e dalle ore 16.00 del 29 maggio fino alle 2 del 30 maggio. Le bevande dovranno essere servite in bicchieri monouso, e le bottiglie di plastica dovranno essere vendute senza tappi. Le persone diversamente abili possono richiedere pass per i parcheggi dedicati tramite lo stesso sito. Con queste misure, Messina è pronta a vivere due serate di grande musica con i Pinguini Tattici Nucleari, in un evento che promette di essere uno dei momenti più emozionanti della stagione concertistica.