Messina Sud Tremestieri. Chiuso l’ingresso dalla rotonda ma aperto quello adiacente

Modifiche alla viabilità sulla Tangenziale di Messina per i lavori sul viadotto, ma resta aperta l'alternativa
Partono gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza sul Viadotto Tremestieri, lungo la Tangenziale di Messina. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto la chiusura al traffico veicolare della rampa in entrata dello svincolo, quella posta nel rilevato che si dirama dalla rotatoria “Alfio Ragazzi”, per i veicoli diretti in entrambe le direzioni.
Il provvedimento, operativo dalle ore 7 di stamani fino alle ore 14 del 30 ottobre 2026, si rende necessario per predisporre la viabilità alternativa in vista dei successivi e più estesi interventi programmati sul viadotto a partire da inizio novembre.
Ma c’è un importante chiarimento da fare, visto che dalle prime comunicazioni sembrava che non fosse possibile imboccare la tangenziale da Tremestieri. Nonostante lo stop temporaneo sull’accesso principale proveniente dalla rotatoria, invece, la circolazione nella zona non si ferma del tutto. Gli automobilisti possono infatti continuare a immettersi regolarmente in tangenziale da Tremestieri utilizzando la strada adiacente al distributore di carburanti, che garantisce il transito alternativo durante le lavorazioni.