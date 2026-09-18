Meteo weekend: massime sui +28°C e instabilità pomeridiana domenica

Continua il decadimento della stagione estiva. Ecco cosa dobbiamo attenderci nel Messinese

METEO MESSINA Continua il graduale decadimento della stagione estiva. E anche il prossimo weekend sarà caratterizzato da una estrema variabilità, fra ampi spazi di sole e annuvolamenti, anche compatti, in grado di dare origine a qualche locale acquazzone. Nel frattempo le perturbazioni atlantiche organizzate continueranno a scegliere le regioni del Nord e la Spagna, dove si stanno verificando pure i primi fenomeni estremi, esaltati dall’energia termica in eccesso fornita dalle acque del nostro Mediterraneo. Davvero molto caldo, soprattutto sul basso Tirreno.

Sabato 19 settembre 2026

Al mattino un po’ di nuvolosità sarà presente lungo le coste tirreniche e sullo Stretto, ma con rischio molto basso di eventuali fenomeni. Nel corso della giornata si apriranno maggiori schiarite e spazi di sole. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone interne dei Peloritani, dove non si esclude qualche locale rovescio, molto circoscritto. Tempo più soleggiato sulle coste e sul capoluogo. Clima ancora un po’ caldo giorno, con massime sui +28°C +29°C e minime sui +22°C +23°C. Siamo sopra media per settembre. Venti deboli di brezza, moderati da Nord e N-NO sullo Stretto. Mari poco mossi, appena increspato lo Stretto di Messina.

Domenica 20 settembre 2026

Al mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tempo prevalentemente soleggiato un po’ ovunque. Da metà giornata assisteremo allo sviluppo delle classiche nuvole cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore si potrebbe sviluppare sulle aree dei Peloritani meridionali e sconfinare fino al taorminese. Si tratterà di fenomeni che si esauriranno rapidamente nel pomeriggio. Altrove e sul capoluogo tempo più asciutto e soleggiato, con nubi di passaggio. In serata un po’ di nuvole si avvicineranno sul basso Tirreno. Massime sui +28°C e minime sui +23°C. Venti deboli, pronti a ruotare da Sud deboli sullo Stretto. Mari quasi calmi.