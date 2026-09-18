Mondiali di Everesting, Vincenzo Nibali ambasciatore dell’evento sull’Etna

Il format consiste nell’affrontare la stessa salita fino ad accumulare 8.848 metri di dislivello, partenza da Piano Provenzana il 26 settembre

Sabato 26 settembre, insieme all’Ambassador Vincenzo Nibali, una linea di partenza che parlerà decine di lingue diverse darà il via alla corsa verso le maglie iridate individuali maschili e femminili e a quelle riservate alle squadre, nelle categorie maschili, femminili e miste. Il format originale dell’Everesting consiste nell’affrontare la stessa salita fino ad accumulare 8.848 metri di dislivello. Accanto al Full Everesting, categorie individuali e a squadre su distanze diverse permetteranno a ogni atleta di scegliere la propria sfida. La gara partirà dal centro di Linguaglossa per raggiungere Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, dove gli atleti rimarranno per affrontare le ascese previste. Al termine dell’ultima salita, il ritorno in paese per la rampa, il palco, la medaglia e l’arrivo davanti al pubblico.

«Per il secondo anno Linguaglossa è capitale mondiale dell’Everesting. È un orgoglio enorme ospitare atleti da tutto il mondo e avere al nostro fianco Vincenzo Nibali. L’Etna è la nostra palestra più bella e vederla scalata fino a 8.848 metri di dislivello è la promozione più autentica per il nostro territorio», dichiara Luca Stagnitta, Sindaco di Linguaglossa.

«Per l’Amministrazione, questo evento è il risultato di una scelta politica precisa: investire nei grandi eventi sportivi come leva di promozione e valorizzazione del territorio. A rendere ancora più prestigiosa questa seconda edizione sarà la presenza di un Ambassador d’eccezione, Vincenzo Nibali, mito del ciclismo italiano e internazionale, capace di dare ulteriore valore e visibilità a un Campionato del Mondo che porta Linguaglossa e l’Etna al centro della scena sportiva internazionale», afferma Davide Spartà, Vicesindaco di Linguaglossa con delega allo Sport.

«Ci chiedono spesso quale sia la parte più difficile nell’organizzare un Campionato del Mondo», racconta Laura Ghislandi, General Manager di Jam15 Italia. «Ogni anno ci concentriamo sui dettagli. Poi arrivano gli atleti e ci ricordano che, alla fine, sono le emozioni a fare davvero la differenza.»

Il programma del mondiale di Everesting

Le prime partenze sono previste alle 4 del mattino per le sfide più lunghe, compreso il Full Solo da 8.848 metri di dislivello. Alle 9 partiranno le altre categorie individuali e a squadre. Diciannove ore il tempo massimo, con chiusura della gara alle 23.

Ma il Mondiale non sarà soltanto sulla montagna. Sabato il Festival Village porterà l’evento nel cuore di Linguaglossa con musica, food & drink, partner e l’Everesting Kids Race, gratuita e aperta ai bambini. Domenica 27 settembre il weekend si chiuderà con la cerimonia di premiazione, con Vincenzo Nibali a consegnare maglie e trofei ai nuovi Campioni del Mondo.

Ci saranno categoria individuali chi si misurerà nel percorso intero (8.848 m), metà (4.424 m), un quarto (2.212 m) e un ottavo (1.106 m). E le prove di squadre con due, quattro o otto atleti che dovranno completare in parti uguali in totale 8.848 m.

La gara parte dal centro di Linguaglossa. Da lì gli atleti raggiungono Piano Provenzana e rimangono sul versante nord dell’Etna per tutta la gara, affrontando le ascese previste dalla categoria scelta. Discese e pause sono neutralizzate: nel tempo ufficiale vengono conteggiate solo le salite. Il tempo massimo complessivo è di 19 ore, con conclusione della gara alle 23. Al termine dell’ultima ascesa gli atleti fanno ritorno a Linguaglossa per l’arrivo finale.