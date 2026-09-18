 Messina. Multe false, condanna definitiva per fratelli carabiniere e poliziotto

Messina. Multe false, condanna definitiva per fratelli carabiniere e poliziotto

Alessandra Serio

Messina. Multe false, condanna definitiva per fratelli carabiniere e poliziotto

venerdì 18 Settembre 2026 - 15:00

Secondo l'Accusa avrebbero sanzionato i colleghi che si erano occupati della denuncia a una nipote

Messina – Diventano definitive le condanne per i fratelli Maurizio e Francesco Pugliatti, rispettivamente brigadiere dei Carabinieri e sovrintendente capo della Polizia, finiti sotto processo per aver staccato multe false a colleghi. La Corte di Cassazione ha respinto i colleghi dei difensori, gli avvocati Salvatore Silvestro e Ugo Colonna, rendendo definitivo il verdetto della Corte d’Appello di Messina.

Carabiniere e poliziotto sotto processo, la sentenza

La Suprema Corte ha dichiarato la prescrizione dell’accusa di accesso abusivo al sistema informatico, riducendo di 2 mesi la pena, che scende quindi da 3 anni e 3 mesi a 3 anni e un mese. Ad aprile scorso i giudici di secondo grado messinesi avevano confermato la sentenza emessa dal giudice monocratico nel 2025: condanna, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e spese legali da pagare alle parti civili, da risarcire in sede civile.

Verbali ai colleghi per coprire furto della nipote, l’accusa

Il processo nasce dalla denuncia di due agenti – assistiti dall’avvocato Nino Cacia – che avevano denunciato come responsabile di un piccolo furtarello la nipote del Pugliatti loro collega. Tempo dopo gli stessi agenti sono stati multati perché giravano su scooter non assicurati. Ma qualcosa del verbale non li convinceva. Non erano mai passati, infatti, dal punto dove era stata rilevata l’infrazione, indicato nel verbale. La multa era firmata dal carabiniere fratello del loro collega. Attraverso le telecamere di sorveglianza di zona i due agenti hanno verificato che effettivamente non erano mai passati di lì, ed hanno quindi denunciato i due fratelli, convinti di essere stati multati falsamente come ritorsione per la denuncia della nipote.

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