Parcheggio Papardo, stanotte chiuso viale Stagno D'Alcontres. Lavori agli sgoccioli FOTO - Tempostretto

Ultime fasi delle opere, poi il parcheggio potrà finalmente aprire

Per consentire l’esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, nell’area di intersezione tra le vie Consolare Pompea e Stagno D’Alcontres, dalle ore 21 di martedì 7 novembre alle 6 mercoledì 8 novembre vigerà il divieto di transito veicolare per singole porzioni.

Sono agli sgoccioli i lavori per il parcheggio Papardo. Il viale era rimasto chiuso per altre due notti ma le opere non erano state concluse a causa delle cattive condizioni meteo.