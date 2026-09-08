Partecipate a Messina, ecco le nomine del sindaco Basile: Sterrantino all’Atm, Saglimbeni all’Amam

Presidente di Messinaservizi è Vincenzo Ciraolo. Alla guida della Messina Social City c'è invece Francesco Giorgio. Ecco tutte le altre nomine

MESSINA – Sono state ufficializzate questo pomeriggio dal sindaco Federico Basile le nomine dei vertici delle società partecipate. La presidenza di Atm è andata all’ex vicepresidente del Cas, Chiara Sterrantino (nella foto). Nel Cda anche Claudia Brudetto e Salvatore Mangano.

Fino alla formale nomina da parte delle Assemblee dei soci resteranno in carica gli amministratori unici dimissionari, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti societari.

Salvatore Saglimbeni è il nuovo presidente di Amam. Nel Cda Giovanni Donato e Maria Fernanda Gervasi.

Presidente di Messinaservizi è Vincenzo Ciraolo. Con lui Giovanna Crifò e Giovanni Scopelliti. Alla guida della Messina Social City c’è invece Francesco Giorgio. Francesca Guadagna e Andrea Ipsaro Passione completano il Cda.

Il presidente di Arisme è invece Massimo Rizzo, con Giovanna Sciuto e Domenico Quartarone nel Cda.

Infine, Francesco Romano è il nuovo presidente della Patrimonio Spa. Claudia Lo Cascio e Enzo Calabrò sono invece i consiglieri di amministrazione.

Basile: “Andiamo avanti, continuità nel lavoro”

Questo il primo commento del sindaco di Messina Federico Basile: “Questo pomeriggio ho firmato e pubblicato il decreto di conferimento degli incarichi ai presidenti e ai componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate. Un passaggio importante, attraverso il quale rinnoviamo la guida delle aziende che svolgono un ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi. Un ulteriore tassello del nuovo mandato, che ci consente di dare continuità al lavoro avviato e di guardare avanti con rinnovata determinazione, sempre nell’interesse della città. Tra una settimana si terranno le assemblee dei soci, che completeranno il percorso. Buon lavoro a tutti, con la certezza che ciascuno metterà a disposizione il proprio impegno e le proprie capacità per Messina”.

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