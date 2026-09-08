Nuoto, doppietta tra i Ragazzi dei fratelli Cucè nel miglio di Avola

Nel fine settimana da poco trascorso i due tesserati dell'Ulysse hanno preso parte alla penultima tappa del Gp Sicilia Openwater

Nel fine settimana da poco trascorso il nuoto siciliano si è dato appuntamento ad Avola dove si è disputata la tappa del Grand Prix Sicilia Openwater, manifestazione di nuoto in acque libere che ha visto gli atleti, agonisti e master, prendere parte alla 5 km, al miglio nautico (frazione di poco più di 1,8 km), la staffetta e per i più piccoli una prova di 500 metri. La vittoria generale nella prova regina, i 5000 metri, è andata alla coppia La Fenice, formazione di Enna, che si è imposta al maschile con Simone Capostagno e al femminile con Gaia Piccione.

Nella prova sprint del miglio invece c’è stata gloria anche per i colori peloritani con i due Ulysse Mattia e Angelo Cucè che hanno tenuto alta la bandiera messinese. I due si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nella classifica generale, vinta dal catanese Simone Ferrara della Sicilia Nuoto, ma hanno praticamente fatto doppietta nella sola classifica dedicata ai categoria Ragazzi dove hanno chiuso in prima e seconda posizione.