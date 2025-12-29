Reggio. Consiglio Metrocity, chiusura in positivo per l’esercizio 2025

REGGIO CALABRIA – Si è tenuto l’ultimo Consiglio della Metrocity del 2025 che ha provveduto ad approvare gli unici tre punti all’ordine del giorno inerenti alcune variazioni di bilancio in tema di viabilità e l’ordinaria revisione delle società partecipate. «Atti – ha spiegato il vicesindaco Carmelo Versace, nel presiedere la seduta – necessari all’Ente per concludere, positivamente, il proprio esercizio 2025».



«Il Consiglio – ha aggiunto – è stato partecipato da remoto proprio per permettere ai consiglieri di potersi esprimere in un momento in cui tutti i Comuni sono impegnati in giorni particolarmente importanti per le nostre comunità».



«Ovviamente – ha concluso Carmelo Versace – ci si è lasciati con l’auspicio di iniziare il 2026 collaborando a 360 gradi per portare a termine il mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà in totale sinergia con quelle che sono le istanze del nostro territorio metropolitano».