 Reggio. Consiglio Metrocity, chiusura in positivo per l’esercizio 2025

Reggio. Consiglio Metrocity, chiusura in positivo per l’esercizio 2025

Redazione

Reggio. Consiglio Metrocity, chiusura in positivo per l’esercizio 2025

Tag:

lunedì 29 Dicembre 2025 - 14:40

REGGIO CALABRIA – Si è tenuto l’ultimo Consiglio della Metrocity del 2025 che ha provveduto ad approvare gli unici tre punti all’ordine del giorno inerenti alcune variazioni di bilancio in tema di viabilità e l’ordinaria revisione delle società partecipate. «Atti – ha spiegato il vicesindaco Carmelo Versace, nel presiedere la seduta – necessari all’Ente per concludere, positivamente, il proprio esercizio 2025».

«Il Consiglio – ha aggiunto – è stato partecipato da remoto proprio per permettere ai consiglieri di potersi esprimere in un momento in cui tutti i Comuni sono impegnati in giorni particolarmente importanti per le nostre comunità».

«Ovviamente – ha concluso Carmelo Versace – ci si è lasciati con l’auspicio di iniziare il 2026 collaborando a 360 gradi per portare a termine il mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà in totale sinergia con quelle che sono le istanze del nostro territorio metropolitano».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
Ccpm di Taormina, impiantato pacemaker senza fili a bimba di 10 anni. Solo 8 casi al mondo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED